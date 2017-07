Con l'Alfio Bardolla Training Group l'educazione finanziaria si quota in Borsa

La Alfio Bardolla Training Group S.p.A. è la prima società di formazione che si quota su AIM, Mercato Alternativo del Capitale, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese italiane.

La chiave del suo particolare approccio si chiama "educazione finanziaria".

Il debutto della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. è previsto per la fine di luglio e l'occasione è stata propizia per un incontro tra il fondatore del gruppo e numerosi giornalisti e addetti ai lavori.

Ma l'approccio di Alfio Bardolla è tutt'altro che ristretto a “pochi eletti” del settore finanziario, anzi. Si potrebbe riassumere la sua filosofia con la frase “Se non siete ricchi è perché nessuno ve lo ha ancora insegnato!”, che campeggia sulla quarta di copertina del suo libro “I soldi fanno la felicità” e dice molto del primo “financial coach italiano”.





Nato a Chiavenna nel 1972, Bardolla ha prima fondato la sua prima società a soli 19 anni, per poi laurearsi in Scienze Bancarie, finanziarie e assicurative alla Cattolica di Milano. Oggi, oltre ad aver pubblicato diversi best-seller (molti dei quali scaricabili gratuitamente dal suo sito) e fondato numerose altre società, festeggia il successo della Alfio Bardolla Training Group S.p.A., azienda leader nel settore della formazione personale, con 23mila professionisti raggiunti con i corsi di finanza, trading, investimenti immobiliari e psicologia del denaro.

La Alfio Bardolla Training Group S.p.A. è stata accreditata in AIM in qualità di Pmi innovativa. Le attività e il modello di business del Gruppo sono state illustrate durante un evento presso l'Excelsior Gallia Hotel.

Alfio Bardolla Training Group S.p.A. tra i principali operatori in Italia nel settore della formazione finanziaria personale. In particolare, organizza e promuove corsi di formazione e attività di coaching in tema di psicologia del denaro, investimenti immobiliari, trading finanziario e creazione e sviluppo del business. La società ha 51 collaboratori, tra dipendenti e figure commerciali.

Ad oggi, più di 23mila persone tra manager, imprenditori e liberi professionisti hanno partecipato ai corsi, di gruppo o individuale, proposti da Abtg. I corsi generalisti, i così detti Wake Up Call, rappresentano il livello di ingresso iniziale per i nuovi clienti e il punto di partenza per l'inizio del percorso formativo. All'ultima edizione milanese di marzo 2017 hanno partecipato circa 2mila persone. I suoi libri editi da Sperling&Kupfer e Gribaudo hanno venduto 250mila copie.

L’attività di formazione di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. è suddivisa in quattro aree:

1) psicologia del denaro

2) investimenti immobiliari

3) trading finanziario

Ma cosa si intende con il termine "educazione finanziaria"?

Ce lo spiega lo stesso Alfio Bardolla in questa intervista: