Governo, con Bonaccini parte il rally del Btp. Ipotesi spread sotto 130 se...

Goldman Sachs vede lo spread Btp-Bund a 120 punti base, il livello più basso da metà del 2018. Una soglia che, secondo gli analisti della banca d'affari americana, l'Italia potrebbe raggiungere anche grazie a "un miglioramento dei dati macro in Europa” e che consentirebbe al nostro Paese di realizzare risparmi di spesa per interessi importanti da coinvogliare nell'ambiziosa riforma dell'Irper che il governo Conte ha in agenda.

La vittoria del Centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna, con lo stop alla Lega di Matteo Salvini, viene salutata positivamente dai mercati obbligazionari che interpretano il voto come un consolidamento dell'esecutivo Conte. Alla riapertura del mercato secondario, gli acquisti sui titoli di Stato italiani hanno fatto crollare il rendimento del Btp benchmark decennale ai minimi dall'inizio dello scorso novembre, all'1,04%, mente lo spread Btp-Bund è sceso di ben 16 punti rispetto alla chiusura pre-elettorale dello scorso venerdì sulla soglia dei 140 punti base, anch'esso ai minimi da tre mesi. Discesa dovuta, come spiega Filippo Diodovich, senior strategist di IG Italia, al fatto che "la vittoria del Centrosinistra con un distacco ben superiore rispetto agli ultimi sondaggi diminuisce significativamente le probabilità di una crisi di Governo nei prossimi mesi”.





Ma il risultato di questo tenore, oltre ad allentare una certa pressione all'interno della coalizione dell'esecutivo, affermano gli economisti di UniCredit Loredana Federico e Chiara Cremonesi, può indurre un rally dei Btp con una discesa dello spread con il Bund fino a 135 punti base. "Le elezioni regionali in Emilia Romagna - spiegano Federico e Cremonesi- sono state considerate dai mercati come uno degli ostacoli che l'attuale governo ha dovuto affrontare nel 2020; pertanto, gli investitori potrebbero decidere di aumentare ulteriormente la propria esposizione sui titoli di Stato italiani". Ma un ulteriore restringimento dello spread sotto i 130 punti base, aggiungono le esperte della banca guidata da Jean Pierre Mustier, è legato ad un maggiore consolidamento della posizione del Governo.



A tal fine, spiegano le due economiste di UniCredit, "è probabile che Conte incontrerà i leader della maggioranza per concordare un rilancio dell'agenda del governo (Agenda 2023). La nostra convinzione è che il piano del governo si concentrerà principalmente su uno sforzo per ridurre la tassazione, mitigare le disparità sociali e territoriali e attuare riforme strutturali volte, ad esempio: 1) razionalizzazione della burocrazia e promozione della semplificazione e 2) promozione dell'istruzione, ricerca e università; entrambe le aree in cui l'Italia ha margini di miglioramento. Anche la spesa per progetti infrastrutturali chiave e iniziative a sostegno dell'ambiente e l'avvio di un'efficace transizione ecologica verso un'economia circolare fanno parte dell'agenda”.





Restano però sullo sfondo delle incertezze politiche. "E' probabile che le tensioni politiche continueranno a persistere - aggiungono infatti Federico e Cremonesi - poiché probabilmente rimarranno numerosi conflitti all'interno della coalizione al potere. Tali conflitti sono principalmente legati alla difficoltà che la maggioranza ha nel portare avanti, in particolare per quanto riguarda la riforma giudiziaria, la ricerca di una soluzione per lo stabilimento dell'Ilva e le concessioni stradali (per citarne solo alcuni), in cui le posizioni di M5S, PD e Italia Viva di Matteo Renzi sembrano ancora distanti e dove non sarà facile trovare un terreno comune".



In più, "la situazione è resa più complicata dalla crisi dell'M5S (aggravata dalla sua pessima dimostrazione di ieri) e dalla decisione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio di dimettersi da capo dell'M5S, perché il movimento potrebbe diventare più imprevedibile come partner di coalizione. I prossimi passi all'interno dell'M5S saranno quelli di promuovere un cambio di leadership e dovrebbero essere annunciati al congresso M5S, previsto per metà marzo, che probabilmente rappresenterà un altro punto di svolta per l'attuale governo”.





Anche Luca Tobagi, investment strategist di Invesco, la buona intonazione dei mercati sui titoli di Stato italiani potrebbe continuare, “perchè il Pd è tradizionalmente considerato una forza politica fiscalmente responsabile nel contesto attuale e - a differenza della Lega - meno conflittuale nei confronti dell'Europa. Ma la reazione positiva va pur sempre inquadrata in un orizzonte di breve-medio termine, per due motivi”. Il primo motivo, secondo l'esperto, "è che nel corso dell'anno avremo altre elezioni in regioni importanti, Toscana, Liguria, Campania, Marche, dove il Pd ha una forte tradizione di radicamento (anche se oggi la Liguria è guidata dal centrodestra con Giovanni Toti), e in Veneto, a trazione Centrodestra: nelle prime quattro regioni, e in particolare in Toscana - argomenta Tobagi - un eventuale indebolimento significativo del Centrosinistra - anche se dovesse alla fine governare la regione - potrebbe alimentare dubbi sulla reale forza del Pd".



Il secondo motivo elencato dall'analista di Invesco, "è che, per quanto riguarda i Cinque Stelle, è già successo in passato che il loro consenso calasse vistosamente per poi recuperare in occasione delle elezioni nazionali, quando il movimento è riuscito a richiamare a raccolta la sua base elettorale, piuttosto diversificata".

In definitiva, conclude Tobagi, "la situazione rimane ancora fluida e, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, lo scenario politico in Italia rimane ancora piuttosto instabile. Le questioni strutturali che riguardano la politica e l'economia - aggiunge lo strategist - restano infatti tutte sul tavolo da risolvere, anche se queste consultazioni regionali hanno evidenziato come non sia una conclusione scontata che, al di là del consenso politico crescente e della grande attenzione mediatica che è riuscita a catalizzare, la strategia attuale della lega di Salvini possa condurre al governo del Paese”.

