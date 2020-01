Con "Identità e futuro" Confagricoltura festeggia 100 anni a Villa Blanc

Confagricoltura compie 100 anni: "Identità e futuro" è l'appuntamento per progettare gli scenati futuri dell’agricoltura dei prossimi cento anni. Tra i temi toccati: innovazione, digitale, territorio, clima, sostenibilità, lavoro, semplificazione, credito, formazione, filiere, made in Italy ed export, Europa.

Il 31 gennaio e 1 febbraio, nella sede della Luiss Business School a Villa Blanc, "Identità e futuro", la due giorni di approfondimento con rappresentanti del governo, della politica, istituzioni, stakeholder, giornalisti, imprenditori e docenti per programmare l’agricoltura dei prossimi cento anni.

Confagricoltura compie cento anni: per celebrare questa ricorrenza ha previsto una serie di eventi che si terranno nel corso del 2020, non solo per ricordare il passato ma, soprattutto, per guardare avanti, definire scenari e progettare il futuro.

Kick off del centenario un appuntamento speciale: “Identità e futuro”, una due giorni (in calendario il 31 gennaio e l’1 febbraio a Roma, nella prestigiosa Villa Blanc) organizzata in collaborazione con Luiss Business School. Un’occasione per rimarcare il ruolo dell’Organizzazione e la profonda identità che hanno caratterizzato un secolo di storia del nostro Paese, e per delineare il percorso da seguire nei prossimi anni.

I lavori si sono aperti con la relazione introduttiva del Presidente Confagricoltura Massimiliano Giansanti, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono seguiti talk di approfondimento con rappresentanti delle Istituzioni, della politica, e del mondo imprenditoriale.

Quindi i tavoli di lavoro, a cui parteciperanno imprenditori e dirigenti di Confagricoltura, stakeholder e docenti della Luiss, incentrati sulle grandi sfide che l’agricoltura è chiamata ad affrontare: innovazione, digitale, territorio, clima, sostenibilità, lavoro, semplificazione, credito, formazione, filiere, made in Italy ed export, Europa.

“L’agricoltura e Confagricoltura sono stati e lo saranno sempre di più centrali nell’economia del nostro Paese", ha affermato il Presidente Massimiliano Giansanti, "Guardiamo con coraggio alle sfide che ci attendono. Oggi più che mai abbiamo necessità di affrontare il mercato globale ed è per questo che dobbiamo tutelare e valorizzare al meglio il nostro grande made in Italy agroalimentare”.