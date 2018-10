Con Mercitalia Fast le merci viaggiano ad alta velocità, puntualità e sicure

Merci trasportate ad alta velocità con un servizio rapido, puntuale ed ecologico, utilizzando la rete AV/AC italiana. È l’obiettivo di Mercitalia Fast, il nuovo servizio cargo all freigh del Polo Mercitalia (Gruppo Fs Italiane) operativo dal 7 novembre con l’Etr 500 sulla relazione Caserta-Bologna e viceversa, dal terminal di Marcianise fino all’Interporto di Bologna. Tempo di viaggio 3 ore e 30 minuti a una velocità media di 180 chilometri orari, da origine a destinazione. Con questo servizio, ha affermato il vice presidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenuto a Marcianise alla presentazione del progetto “il trasporto delle merci entra nel terzo millennio, rendendo sicuro e veloce lo spostamento delle merci nel Paese. E Merci Fast -ha sottolineato- è il primo passo di un progetto ampio e definito che punta a rendere il trasporto merci ad Alta Velocità, un modello all’avanguardia anche nel panorama europeo ed un importante segno di attenzione per il Mezzogiorno che dev’essere sempre più centrale nelle rotte trans europee, con significative ricadute occupazionali”. Di Maio ha inoltre affermato che è obiettivo del governo sviluppare il trasporto su ferro. “E Merci Fast –ha aggiunto- toglierà 9mila camion sulla tratta Milano-Napoli, riducendo dell’80% le emissioni di CO2, senza tuttavia penalizzare gli attuali incentivi per il trasporto su gomma, ma sviluppando sempre di più l’intermodalità”.

Il servizio è stato poi presentato dall’amministratore delegato, nonché direttore generale del Gruppo Fs Italiane, Gianfranco Battisti, e dall’ad e dg di Mercitalia, Marco Gosso. Battisti ha sottolineato che lo sviluppo e il potenziamento del trasporto merci, insieme al trasporto delle persone con i collegamenti regionali e a lunga percorrenza, sono la priorità di Fs Italiane. “Mercitalia è già oggi il più grande player italiano nel mercato europeo del trasporto merci, con un fatturato consolidato di oltre 1 miliardo di euro all'anno e una delle più importanti flotte di locomotori e carri merci esistenti oggi in Europa. Attraverso la definizione di una nuova vision, di una nuova strategia e di un nuovo business model che accomuna e integra tutte le sue società, Mercitalia ha l'obiettivo primario di risanare e rilanciare il business merci del Gruppo Fs Italiane, creando un vero e proprio ‘champion' italiano in grado di competere ad armi pari con i colossi stranieri del settore, togliendo nel contempo dalle strade un gran numero di Tir nell'ottica sempre più presente dello sviluppo del trasporto su ferro per la salvaguardia della salute e dell'ambiente”.

“Il nostro obiettivo -ha affermato a sua volta l’ad e dg di Mercitalia, Gosso- è offrire un servizio su misura a quei clienti che devono consegnare la merce in modo rapido, affidabile e puntuale, caratteristiche sempre più richieste con il boom dell' e-commerce. Oggi siamo l'unico operatore in grado di offrire un servizio così innovativo. Inizieremo il 7 novembre, dal lunedì al venerdì, collegando ogni notte Maddaloni-Marcianise a Bologna Interporto. In futuro, contiamo di estendere l'offerta dei servizi anche ad altri terminal collocati nelle principali città italiane toccate dal network AV/AC”.