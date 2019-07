Concessioni,Conte prepara il ritiro.Atlantia:la Borsa sente l'odore del sangue

In attesa della relazione tecnica della commissione di esperti che dovrà accertare le responsabilità sul crollo del Ponte Morandi, la speculazione si abbatte sul titolo Atlantia. Le nuove ipotesi di revoca delle concessioni alla controllata Autostrade per l'Italia infatti pesano sul titolo della controllata di Edizione, la holding della famiglia Benetton: il titolo, sotto le vendite dall'inizio della seduta, ha ceduto il 3,2% finale a 22,17 euro dopo aver toccato un minimo di seduta a 21,81.



Minore invece il peso della scelta autonoma di Aspi di prolungare il congelamento dell'aumento delle tariffe fino al 15 settembre: secondo gli analisti di Mediobanca, il nuovo 'stop' portera' a una riduzione dei ricavi di circa 6 milioni."Venerdi' sera e' arrivato il parere dei tecnici del Ministero sulla manutenzione del Ponte Morandi. Da quello che emerge, possiamo iniziare a dire che c'e' stata una grave inadempienza", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.



Sulla possibile revoca delle concessioni autostradali ad Aspi, controllata da Atlantia, il ministro ha aggiunto che "le decisioni saranno prese nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Non succedera' ma piu' che se qualcuno gestisce la cosa pubblica e sbaglia poi non viene fatta giustizia". Secondo ricostruzioni, il rapporto della commissione sottolinea comunque che alcune clausole della convenzione prevedono risarcimenti per risoluzione anticipata e non si puo' escludere che Aspi lo ottenga.



Sempre sul tema della revoca delle concessioni, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha inoltre aggiunto: "C'e' una procedura penale in corso ed e' in corso anche quella amministrativa per inadempimento contrattuale: quando saranno terminate con gli esiti che saranno resi pubblici si dovra' rispettare quella decisione. Prendere decisioni prima non ha molto senso, si tratta di aspettare qualche giorno".

(Articolo in fase di aggiornamento)