Condé Nast Italia, Usai amministratore delegato. Grandi presidente

Fedele Usai nuovo amministratore delegato di Condé Nast Italia. Subentra in questo ruolo il primo settembre a Giampaolo Grandi, che rimane presidente del gruppo editoriale. Nell’annunciare la nomina di Usai, Grandi ha ricordato che cinque anni fa Condé Nast Italia ha avviato il progetto ‘Reinvent the Business’ con l’obiettivo di diventare una contemporanea multimedia communication company e ha sottolineato: “Questo ambizioso progetto è stato reso possibile dall’arrivo di Fedele Usai che è entrato a far parte del nostro gruppo nel settembre del 2011, dopo importanti esperienze in Leo Burnett, Tbwa e Fiat”.

Entrato in Condé Nast Italia come senior vice president advertising & branded solutions, Usai due anni dopo era stato nominato vice direttore generale ed era direttore generale dal gennaio 2016.