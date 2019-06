Condotte: in vendita il ramo "core", candidature entro il 15 luglio

Scade il 15 luglio prossimo alle ore 14 il termine per presentare le candidature all'acquisto del ramo "core" di Condotte d'Acqua Spa, cioe' delle varie commesse in portafoglio o in esecuzione. Si legge nel bando di manifestazione di interesse pubblicato oggi dalla terna dei commissari straordinari.



Le candidature e le proposte di acquisto saranno selezionate ed eventualmente ammesse alla successiva fase della procedura vera e propria, che prevede una due diligence riservata. Nel corso della due diligence sara' decisa la data entro la quale dovranno essere presentate le offerte vincolanti. Gli asset saranno aggiudicati alla migliore offerta vincolante presentata.

Le opere attualmente in corso del ramo 'core' di Condotte includono i due cantieri in Algeria di Tielat e Rocade (ferrovia e autostrada), il cantiere della superstrada Lioni-Grottaminarda e il Policlinico di Caserta. Tra le commesse in portafoglio (i cui cantieri non sono stati aperti) ci sono invece due opere da realizzare a Bolzano (polo bibliotecario e nuovo carcere), la Citta' della Salute a Sesto S.Giovanni, il porto di Otranto, il lotto H51 del Tunnel del Brennero, il lotto II dell'ammodernamento ferroviario della Roma-Viterbo e, infine, una serie di opere stradali a Kuwait City.



Il totale dell'attivo del ramo core ammonta a 369.666.000 euro, di cui 325,3 milioni riferiti all'unita' operativa in Algeria, quasi 42,39 milioni riferite all'unita' operativa opere civili, mentre poco piu' di 2 milioni di euro sono riferiti all'unita' operativa delle Concessioni.