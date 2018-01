Condotte S.p.A., al via il percorso di riassetto finanziario

Per fare fronte finanziariamente al corposo portafoglio ordini (arricchito nel corso del 2017 da nuovi lavori che lo hanno portato a circa sei miliardi di euro) e all’oggettiva difficoltà di incasso degli ingenti crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, Condotte s.p.a., nel miglior interesse dei creditori sociali, sta lavorando alla elaborazione di un piano di ristrutturazione aziendale fondato, tra l'altro, sulla costituzione in-house di una NewCo.

Nel nuovo e più snello progetto imprenditoriale sarà trasferita l’attività core del Gruppo: nasce una nuova società di costruzioni con l’obiettivo di affrontare la sfida dell’espansione crescente sui mercati internazionali, e capace di acquisire finanza sul mercato per nuove commesse, che consenta al Gruppo Condotte di confermarsi terzo player in Italia, con un solido profilo di business e un portafoglio ordini di elevata qualità e di spiccata proiezione internazionale.

In un dialogo costruttivo con i principali stakeholders da tempo avviato, è stata presentata, in data odierna, al Tribunale di Roma istanza "prenotativa" ai sensi dell’art.161, sesto comma, LF e, a breve, sarà varato il nuovo piano industriale che prevedrà un incremento dell’efficienza operativa e un riequilibrio del capitale circolante, anche attraverso il reperimento di nuove risorse finanziarie e l’allungamento della scadenza media del debito.

Nel frattempo, l’espansione del Gruppo Condotte sul mercato interno e in modo particolare verso l’estero non si ferma. Nel corso del 2017, come accennato, numerosi lavori sono andati ad arricchire il già corposo portafoglio ordini, portandolo a circa sei miliardi di euro. Oltre al riavvio dei lavori per la stazione Foster e il tunnel della Tav a Firenze, la Città della salute e della ricerca sulle aree ex Falck a Sesto San Giovanni, il nuovo polo bibliotecario e il nuovo carcere di Bolzano, il quarto lotto dell’Alta Velocità Milano-Genova e il primo lotto della Brescia-Verona, sono solo alcuni dei fronti interni nell’orizzonte immediato di Condotte. Ma è soprattutto sui mercati esteri che il Gruppo scommette il suo futuro: il tunnel base del Brennero in Austria, il ponte Storstrom in Danimarca, il progetto ferroviario Follo Line in Norvegia, l’ospedale di Chillan in Cile, l’adeguamento dell’aeroporto internazionale di Aimè Césaire in Martinica, il nuovo ospedale di Skopje, sono alcune delle grandi opere su cui il Gruppo sarà impegnato nel mondo nel prossimo futuro.