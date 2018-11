Confcommercio, Prampolini presidente commissione Lavoro

Donatella Prampolini Manzini e' stata nominata presidente della Commissione Lavoro di Confcommercio dal Consiglio della Confederazione. Compito della Commissione e' di esaminare i temi legati alle politiche del lavoro e sindacali nel loro complesso, anche con riferimento ad iniziative del Governo e del Parlamento, per fornire ai vertici confederali adeguato supporto per la definizione di linee guida in materia. Confcommercio sottoscrive con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil il contratto nazionale del terziario, della distribuzione e dei servizi che si applica a circa 3 milioni di lavoratori.

Prampolini Manzini, imprenditrice della distribuzione organizzata con oltre 250 dipendenti, e' vicepresidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia, presidente di Fida, la Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione di Confcommercio, consigliere Cnel e presidente di Realco, storica cooperativa della distribuzione che opera prevalentemente in Emilia Romagna con circa 300 punti vendita a marchio Sigma ed Ecu.

"Ho accettato questo incarico -spiega Donatella Prampolini Manzini - con la consapevolezza che si tratta di una grandissima responsabilita', sia per la complessita' del tema, sia per il numero di imprese e lavoratori coinvolti. Ringrazio il presidente Sangalli, che ancora una volta ha creduto in me, mettendo un'imprenditrice a capo di una commissione cosi' importante per la vita delle imprese associate".