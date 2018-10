Confidunstria, Rossi: "La scelta dell'Europa tema dominante per i giovani"

“La scelta dell’Europa come tema dominante del convegno di Capri dimostra quanto sia importante per i Giovani imprenditori di Confindustria mettere al centro dell’attenzione l’idea di un’Unione più forte e giusta, amica dei cittadini e delle imprese. Confidiamo pertanto in un proficuo confronto con il ministro Paolo Savona del quale condividiamo l’impostazione tesa a mettere la crescita al primo posto degli obiettivi da raggiungere”. Così Alessio Rossi, presidente dei Giovani imprenditori e vice presidente di Confindustria, ha commentato il tema scelto per il tradizionale evento degli industriali junior.

“Uniti, l’Europa che siamo” è infatti il titolo del convegno che si terrà al grand hotel Quisisana da oggi venerdì 19 fino a domani sabato 20 ottobre. Ad aprire i lavori, Francesco Giuseppe Palumbo, presidente di Confinsutria Campania. Tanti gli ospiti in programma, tra i quali Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio conti pubblici Università Cattolica del Sacro Cuore; Pietro Salini, amministratore delegato Salini-Impregilo; Domenico Arcuri, ad Invitalia; Michele Pontecorvo Ricciardi, vice presidente Ferrarelle; Giuseppe Ricci, chief refining & marketing officer Eni e Paolo Savona, ministro per gli Affari Europei.