Confindustria: al via a Rapallo il convegno dei Giovani Imprenditori

Al via la due giorni di Confindustria Giovani, all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo. Apre il Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, Alessio Rossi. Intervengono, tra gli altri, Donato Iacovone (EY), Ugo Salerno (Rina), Lavinia Biagiotti Cigna (Biagiotti Group), Massimo Doris (Banca Mediolanum).

Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, ha aperto i lavori de il 49° Convegno dei Giovani Imprenditori cantando a cappella l’inno di Mameli “come da tradizione”.

Rossi ha poi preso la parola: “Stamattina, come me, molti di voi hanno guardato le previsioni meteo sul cellulare per decidere come vestirsi. Quello che abbiamo fatto è scegliere di affidarci ad altri, che per noi hanno districato qualcosa di enormemente complesso: le previsioni meteorologiche. Siamo abituati a delegare decisioni complesse a sistemi complessi capaci di darci una risposta con un semplice click. Purtroppo, non c’è una app come quella del meteo che possa suggerirci, oggi, come affrontare la situazione economica o politica del nostro Paese”.

“Abbiamo questioni prioritarie da definire!” ha continuato Rossi. “Primo, la crescita zero: l’Istat conferma che la crescita italiana è ferma allo 0,3. Secondo, la produzione industriale in calo: a marzo è diminuita dello 0,9%. Terzo, gli investimenti: l’Associazione Italiana Banche Estere ci dice che il nostro Paese è all’ottavo posto nella classifica internazionale, dopo i suoi partner europei. Quarto, il lavoro: restiamo in fondo alla classifica, e ancor più grave, con una disoccupazione che resta superiore al 10%, quella giovanile ancora sopra il 31%. Un esempio nei prossimi giorni: nei padiglioni della fiera di Roma, 54 mila candidati parteciperanno al concorso per diventare uno dei 3 mila “navigator”: saranno lavoratori a tempo determinato, formati da lavoratori a tempo determinato, per trovare lavoro ai disoccupati percettori di reddito di cittadinanza. Quattro indizi fanno una prova: ci servono confronti, non balconi”.

"Pensare che il problema del debito pubblico sia risolvibile con i minibot è come provarci coi soldi del monopoli. Tenendo conto che 23 miliardi è più o meno il valore di una legge di bilancio, significa che il governo deve reperire il doppio delle risorse. Ormai i nostri conti pubblici sono ufficialmente sotto la vigilanza europea, e insieme alla flessibilità economica è finita anche la nostra pazienza. Siamo costretti a fare il gioco della torre, a scegliere il “meno peggio”, tra una procedura di infrazione, una recessione per depressione dei consumi e aumento IVA, o nuove tasse".

"Serve un Paese che non rimetta in discussione ad ogni cambio di governo le sue decisioni strategiche. Non possiamo discutere in continuazione se la TAV la vogliamo o no, se vogliamo stare nella NATO o no, se la TAP fa male agli ulivi o fa bene all’Italia. Noi ne siamo certi: dobbiamo restare un Paese connesso, esportatore, innovatore".

"Noi crediamo nell’economia delle connessioni" ha concluso Rossi. "Noi crediamo nei paesi dell’unione europea indipendenti mai inseparabili. Noi crediamo nei paesi membri uniti dall’identità come dalla moneta, dalla finanza come dalle reti energetiche. Noi crediamo nella società delle connessioni globali tanto quanto nella società delle connessioni locali".

Tre i temi affrontati da Donato Iacovone, AD di EY in Italia e Managing Partner dell’Area Mediterranea: trasporti, energia e telecomunicazioni.

Con le tecnologie digitali, il settore delle infrastrutture dispone di nuovi strumenti per guadagnare efficienza e aumentare la connettività: si stima che il numero di dispositivi collegati possa raddoppiare a oltre 20 miliardi nel 2020.

In Italia, il 55% delle aziende sta implementando tecnologia robotica e il 57% l’intelligenza artificiale. Secondo un’indagine EY, l’87% dei clienti EY stima “da moderata a completa” la disruption nel loro settore nel prossimo anno.

In ambito sicurezza, il mercato della Blockchain ha un valore ancora molto contenuto ma in forte crescita. Secondo una survey EY su 1.400 top manager in Italia, il 14% considera gli investimenti in blockchain una priorità chiave per l’anno in corso e il 15% ha previsto un incremento degli investimenti in blockchain rispetto 2018.

Per accelerare questo processo di connettività è essenziale disporre di reti di nuova generazione. Il 5G consentirà di aumentare la velocità con cui caricare e scaricare dati, rendere la connessione più immediata, connettere molti più pc, smartphone e sensori contemporaneamente e nella stessa area.

Secondo le stime di EY, sono 25 gli operatori di telecomunicazioni che saranno in grado, verso la fine di quest’anno, di lanciare la nuova generazione di cellulari. Altri 26 operatori saranno pronti entro il 2020.

Si stima inoltre che entro il 2024 circa la metà della popolazione mondiale usufruirà della tecnologia 5G. Entro il 2030, circa 125 miliardi di sensori e dispositivi IoT saranno nelle nostre case, automobili, uffici e strade e collegati in rete, creando ambienti radicalmente nuovi in ​​cui vivremo e lavoreremo.

Le aziende che intraprendono il processo di digitalizzazione hanno bisogno di un’infrastruttura digitale flessibile e scalabile per sostenere questo cambiamento; una piattaforma cloud integrata che offra sia servizi di infrastruttura sia servizi di piattaforma consente alle aziende di sviluppare rapidamente nuove soluzioni di business, sfruttando le nuove tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale, i big data e l’Internet delle cose.

In futuro le infrastrutture non dovranno solamente essere più efficienti e più ecologiche rispetto al passato e contribuire ad aumentare la connessione, ma diventare infrastrutture intelligenti.

“Quello delle infrastrutture è un tema centrale” – ha detto Domenico Tudini, Amministratore Delegato Infratel. “L’elemento che ha frenato la rivoluzione digitale in Italia è stato anche l’insufficienza delle infrastrutture. C’è un problema evidente di ritardo nella copertura delle infrastrutture. Le infrastrutture con caratteristica di scalabilità oggi sono il 22% e mi riferisco alle unità immobiliari collegate con fibra. Noi adesso abbiamo 1800 cantieri aperti. L’obiettivo è la connessione con 9 milioni di unità immobiliari”.

(pezzo in aggiornamento)