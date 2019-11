Confindustria, al via l'iter per i saggi. Step per l'elezione del presidente

Mentre in sala Pininfarina, la sala che in Confindustria ospita le riunioni del Consiglio generale dell'associazione degli imprenditori, già si vedono gli effetti della partita elettorale per la presidenza che influenza anche il modo in cui gli imprenditori decidono di occupare i posti in funzione del loro appoggio a questo o a quell'altro candidato, ieri in Viale dell'Astronomia si è riunito il comitato implementazione con i past president (collegati da remoto) per designare i nove soggetti dai quali estrarre il 23 gennaio i tre saggi. Imprenditori esperti che si occuperanno di girare in lungo e in largo il sistema delle associazioni territoriali e categoriali per raccoglierne i desiderata sul successore di Vincenzpo Boccia e fare il conteggio dei voti assembleari. Un passaggio necessario per decidere quali candidature ammettere alla votazione finale.

Dal 23 gennaio, assieme ai past president, i saggi inizieranno a raccogliere anche le autocandidature che dovranno arrivare entro una settimana. Dal 2 febbraio poi, i "notai" di Viale dell'Astronomia avranno 15 giorni di tempo per valutare il possesso dei requisiti formali, come ad esempio il poter contare su almeno 90 voti assembleari (il 10% di 900 elettori), da parte di chi si autocandida a diventare presidente. In caso di disco rosso, i saggi potranno "pescare" nel sistema altri nomi. Momento in cui potrebbe spuntare, fanno notare fonti interne, qualche outsider.



Il 15 febbraio dunque scatterà il fotofinish per stringere le ultime alleanze sul territorio e raccogliere il consenso che però il segreto dell'urna della sala Pininfarina (il Consiglio generale del 23 marzo designerà il nuovo presidente) potrà anche stravolgere in caso di testa a testa, come ad esempio fu nell'ultima gara fra Alberto Vacchi e Boccia.