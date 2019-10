Confindustria, Boccia contro le fughe in avanti. Quelle stoccate in Consiglio

Con chi ce l’aveva Vincenzo Boccia nell’ultimo consiglio generale di Confindustria quando un po’ innervosito dalle fughe in avanti dei candidati, potenziali e non, alla prossima presidenza di Viale dell’Astronomia, ha tenuto a precisare di essere ancora il presidente di Confindustria, di non essere ancora scaduto e che bisogna portare rispetto all’attuale presidenza perché fino a maggio è lui a rappresentare verso l’esterno l’associazione italiana degli imprenditori?



Con l'attivissimo milanese Carlo Bonomi, peraltro non presente in sala a Roma e con cui sembra non corra buon sangue, che dopo la grande assemblea di Assolombarda alla Scala, non si è lasciato sfuggire l’occasione per varie ospitate nel circuito mediato di prim'ordine (da Piazza Pulita su La7 a Circo Massimo su Radio Capital) e dire la sua sui grandi temi economici che crucciano il Paese?



Oppure con il bresciano Giuseppe Pasini, che dopo esser stato candidato ufficialmente alla presidenza dal consiglio della propria territoriale, è uscito con un’intervistona a tutta pagina su Repubblica spiegando di cos’ha bisogno l’associazione dell’Aquilotto per far arrivare la propria voce e dare una svolta alla crisi del corpo intermedio degli industriali?



O, ancora, con il potenziale candidato Emanuele Orsini, numero uno emiliano di FederLegno che, racconta ad Affaritaliani.it chi è sempre presente agli appuntamenti associativi, distribuisce biglietti da visita e dispensa sorrisi a destra e a manca, consapevole di quanto sia importante fare squadra per creare empatia fra gli associati?



Una decina di giorni fa pare che, nelle proprie quotidiane “interlocuzioni” (le chiama così il premier) politiche, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia affermato di non voler ascoltare solo il presidente di Confindustria, ma anche i potenziali candidati alla nuova presidenza. Atteggiamento che Boccia, raccontano fonti interne a Viale dell’Astronomia, non ha per niente gradito, ma che il presidente della Confindustria sa essere dovuto alle fughe in avanti di chi ambisce a succederlo.



E’ ancora presto per aprire il file “prossima presidenza” è il mantra che viene ripetuto dai canali ufficiali della Confindustria, però dai big dell’associazione filtra come le manovre siano ampiamente partite. Certo, probabilmente sarà dovuta alla regola statutaria che dopo un certo numero di assenze alle riunioni del consiglio generale, si decade dall’organo. Ma non è passata inosservato che all’ultima riunione sia stato presente Marco Tronchetti Provera, di cui qualcuno (smentito però) ha fatto il nome come potenziale successore di Boccia, Francesco Gaetano Caltagirone, addirittura in sala in seconda fila, sempre presente nei momenti di snodo della vita dell’associazione come l’elezione del presidente e che, persino con i posti in platea, gli schieramenti comincino a prendere forma.



Non è sfuggito infatti che Giuseppe Pasini, che di solito si siede vicino ai past president Marcegaglia e Abete e al concittadino della Leonessa Marco Bonometti (che ha chiesto delucidazioni su alcune scelte della presidenza sulla Luiss), questa volta si sia accomodato un po’ più defilato. Di Assolombarda, oltre a Bonomi, mancava anche Rocca, ma erano presenti le blasonate Mediaset (con la consigliera Gina Nieri) e Bayer Italia (con il presidente Mauro Chiassarini).

Nel sistema spesso si sente che la presidenza della Confidustria non interessa. Non è così. Non ha il peso politico di una volta, ma è sempre la capolfila del partito del Pil.