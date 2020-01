Confindustria, cena fra Illy e Pasini. Il patto fra big al Seta del Mandarin

Una cena al Seta, ristorante raffinato all'interno del Mandarin Oriental Hotel di Milano per siglare il patto dei grandi imprenditori del Nord e cercare così di riportare alla presidenza della Confindustria un grande industriale dai fatturati a sette zeri. Proprio com’era in passato. Almeno prima della presidenza Boccia, malignano in molti in Viale dell’Astronomia.





Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il triestino Andrea Illy e il bresciano Giuseppe Pasini, due dei candidati per il post-Boccia, si sono visti lunedì sera per confrontarsi sulla prossima designazione del vertice di Confindustria e sulle strategie da adottare in vista del fischio di inizio dopo la nomina dei saggi (prevista per il 23 gennaio). Step dopo il quale verranno inviate ai “notai” di Viale dell’Astronomia le firme raccolte con i voti assembleari per le autocandidature da parte di chi aspira a diventare il nuovo presidente e i giochi entreranno nel vivo.



Illy e Pasini avrebbero trovato molti punti comuni, partendo dalla constatazione che c’è un movimento di industriali che vorrebbe al vertice della confederazione dell’Aquilotto un imprenditore capo di una grande azienda in grado di farsi ascoltare con efficacia dal potere politico.

