Confindustria e la Lega. Cosa c'è dietro l'amore improvviso

Confindustria e Lega mai così vicine. Ma perché? Semplice, dietro l'endorsment del presidente Vincenzo Boccia ci sarebbe la paura che la Lega possa spingere per far uscire le grandi aziende partecipate dallo Stato, fuori dal perimetro dell'associazione, con inevitabili ricadute sul bilancio visto che si parla di diversi milioni in termini di quote versate.

Un retroscena raccontato da Repubblica, ma c'è di più. La Lega sarebbe anche quella forza politica in grado di tenere a bada il Movimento Cinque Stelle, ingabbiando quella parte di contratto che spaventa di più i mercati internazionali. Facendo salire lo spread.