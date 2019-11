Confindustria, Marcucci: "La prossima presidenza? Venga da un grande successo"

Si comincia con Giuseppe Pasini, poi Alberto Bombassei. Al via in Confindustria Brindisi il ciclo di incontri locali “Le vie del successo”, iniziativa organizzata dal presidente della territoriale brindisina Patrick Marcucci (nella foto con Pasini) per far parlare "grandi storie di successo imprenditoriale". Una caratteristica che, secondo Marcucci, non dovrebbe mancare al prossimo presidente di Viale dell'Astronomia...

Partono oggi gli incontri organizzati dalla Confindustria Brindisi “Le vie del successo” e il primo ospite è Giuseppe Pasini, presidente degli industriali di Brescia. Come mai questo ciclo appuntamenti one to one con grandi imprenditori?

“Durante l'anno, come Confindustria Brindisi organizziamo diversi convegni specifici su settori dell’economia locale e territoriale. Ne riserviamo però una parte anche per tematiche nazionali e internazionali, di grande respiro e rivolte a una platea più ampia. In quest’ottica, quest’anno stiamo partendo con questa nuova iniziativa che si chiama 'Le vie del successo'”.

Con quale scopo?

“Vogliamo premiare gli imprenditori di successo a livello nazionale in tutti i settori. Il primo invitato per la nostra serie di incontri è il presidente di Feralpi Giuseppe Pasini, che sarà seguito molto probabilmente dal presidente di Brembo Alberto Bombassei e da molti altri. L’industriale racconterà la sua storia di successo imprenditoriale e contestualmente dialogherà con i nostri associati su temi economici di attualità, dando anche dei consigli in base alla propria esperienza. Contiamo di fare quattro incontri all’anno, estendendo gli inviti anche a persone non iscritte a Confindustria Puglia. Esterni, oltre ai nostri associati”.

Il Consiglio generale dell’Associazione Industriale Bresciana ha chiesto a Pasini di verificare le condizioni per una possibile candidatura alla prossima presidenza di Confindustria. Come vedrebbe il presidente di Feralpi come successore di Vincenzo Boccia?

“Che sia Pasini o meno, noi di Confindustria Brindisi saremmo contenti di avere una persona che abbia le stesse caratteristiche di successo del presidente di Feralpi. Fino ad ora, sono circolati diversi nomi di imprenditori papabili per la presidenza di Confindustria nazionale e non ci azzardiamo ad esprimere dei giudizi né a schierarci con l’uno o con l’altro”.

Il prossimo presidente però deve avere però alle spalle una grande storia di successo industriale…

“Beh, questo sì, sicuramente. E Pasini guida un gruppo da 1,3 miliardi di fatturato, gruppo attivo principalmente nella siderurgia, ma anche diversificato in altri settori merceologici. Non si può non dire che non sia una persona di successo. Detto questo, tutti i nomi che sono circolati fino ad ora per la prossima presidenza hanno la mia stima”.

Lei è un imprenditore del Sud. I nomi che sono circolati fino ad ora però sono tutti di industriali del Nord. Non rivendica una presidenza meridionale?

"Sì, è vero, ma sono una persona dempocratica e credo molto nell'alternanza e nella possibilità da parte di tutti nel rappresentare determinate cariche. In questo senso, siccome c'è stato già un presidente del Mezzogiorno che è Vincenzo Boccia, campano, qualora ora dovesse esserci un presidente del Nord, sarebbe nell'ordine delle cose".