Confindustria, Pasini scende in campo a Brindisi. La rincorsa a Bonomi

Dopo la presidenza Boccia (imprenditore di Salerno) che sta per concludersi, il Sud viene tirato poco in ballo nella gara che si sta per combattere in Confindustria fra i candidati, annunciati e potenziali, che ambiscono a diventare il nuovo numero uno di Viale dell’Astronomia. Aspiranti presidente che sono tutti industriali del Nord, area che questa tornata rivendica con forza la guida di Viale dell'Astronomia. A cominciare dal bresciano Giuseppe Pasini che però, consapevole di dover recuperare il terreno con il milanese Carlo Bonomi (candidato in pectore della blasonata Assolombarda che ha iniziato a prepararsi alla sfida finale partendo con largo anticipo e battendo strategicamente il territorio), proprio dal Sud ha deciso di cominciare a parlare di sé e di cercare di ispirare i colleghi meridionali per collezionare voti importanti in vista dell’elezione di primavera.

Dopo esser stato avvistato all’assemblea di Assolombarda alla Scala, ovviamente a quella di categoria di Federacciai e a quella lo scorso weekend di Confindustria Lecco e Como, Pasini, infatti, presidente del gruppo di famiglia Feralpi e numero uno degli industriali della Leonessa, sarà questo pomeriggio in Confindustria Brindisi in occasione del ciclo di incontri locali “Le vie del successo”. Iniziativa organizzata dal presidente della territoriale brindisina Patrick Marcucci che darà la parola a Pasini per farlo raccontare la sua “storia imprenditoriale”.



La serie “Le vie del successo” è stata organizzata dalla Confindustria locale per rendere partecipi i propri associati di storie imprenditoriali eccellenti da cui possano trarre idee, stimoli e spunti importanti per la propria attività. Bonomi ha appena fatto l’ennesima comparsata sul grande circuito mediatico con un’intervista sabato sul settimanale di Milano Finanza e la torinese Lucia Mattioli ha appena fatto filtrare che scenderà in campo. Ora si attendono le mosse dell’emiliano Emanuele Orsini, presidente di Federlegno.