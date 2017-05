Confindustria, Rossi nuovo presidente dei Giovani Imprenditori

Alessio Rossi, 37 anni, laureato in Giurisprudenza, imprenditore di prima generazione, e' il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria per il triennio 2017-2020. Candidato unico, e' stato eletto oggi dal Consiglio nazionale con 147 voti favorevoli su 160 totali. Entra di diritto nella squadra del presidente Vincenzo Boccia come vicepresidente di Confindustria. Rossi e' presidente esecutivo di Imaco, pmi che opera nel settore delle costruzioni generali.

L'azienda - che ha due sedi operative, una nel Lazio, l'altra in Mozambico - conta 70 collaboratori e genera un volume d'affari annuo di oltre 10 milioni. Nel 2014 Rossi ha costituito una societa' di venture capital che investe direttamente nel capitale di rischio delle startup innovative. Nel 2015, con un gruppo di amici imprenditori, ha fondato l'associazione benefica "Impresa da Bambini" per sostenere e sviluppare progetti in favore dei bambini italiani.

Nel 2016 l'associazione ha lanciato, col supporto dei Giovani Imprenditori dell'Interregionale del Centro, la campagna "Adotta una Scuola", iniziativa di raccolta fondi supportata dai Giovani Imprenditori Confindustria e dai Giovani Imprenditori Ance, per intervenire nelle zone del centro Italia colpite dal sisma. Primo imprenditore romano dopo Luigi Abete e sedicesimo presidente nella storia del Movimento, Rossi entra nei Giovani Imprenditori di Confindustria nel 2005. Dal 2007 al 2010 e' stato vicepresidente dei GI dell'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma.

Nel 2011 ne e' diventato presidente, affrontando, primo gruppo GI del sistema, la fusione delle associazioni provinciali del Lazio. Dal 2014 al 2017 e' stato vicepresidente dei Giovani Imprenditori Confindustria sotto la presidenza di Marco Gay, con delega a Sviluppo Economico e Startup. Completano la squadra di presidenza 2017-2020, nove vicepresidenti: Nicola Altobelli (Confindustria Foggia), Licia Angeli (Confindustria Ravenna), Lara Botta (Assolombarda, Milano, Monza e Brianza), Franco Bucciarelli (Confindustria Ascoli Piceno), Riccardo Di Stefano (Confindustria Palermo), Simone Ghiazza (Confindustria Cuneo), Giacomo Lucibello (Confindustria Firenze), Susanna Moccia (Confindustria Napoli), Giordano Riello (Confindustria Rovigo).