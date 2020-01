Confindustria, rumors: Illy si ritira. Gli incontri di Mattioli al 7° piano

La vicenda familiare Illy, in cui uno dei quattro fratelli, Francesco, ha monetizzato la propria quota vendendo a sorpresa al Fondo Peninsula, irrompe nella corsa per la presidenza alla Confindustria. Secondo i rumors raccolti da Affaritaliani.it al termine del Consiglio generale di Viale dell’Astronomia (è durato dalle 10 alle 11.30 circa) che ha scelto i tre saggi, Andrea Illy avrebbe deciso di ritirarsi dalla contesa per succedere a Vincenzo Boccia. Un passo indietro necessario, si vocifera, per dedicarsi a gestire da vicino la delicata fase del gruppo triestino del caffè che, oltre ad aprire il capitale (il 23%) a un nuovo socio, è alle prese con la scommessa dell’espansione e della diversificazione produttiva e deve anche completare il complesso passaggio generazionale in azienda dei rispettivi figli dei fratelli Illy.





Pare che Andrea Illy sia venuto a conoscenza del closing del fratello (con cui già in passato c'era stata una diversità di vedute sulla gestione del gruppo) con il fondo di Stefano Massaglia mentre era a Davos per presentare il suo piano strategico per far tornare il Paese alla crescita attraverso una partnership pubblico-privato. Al netto di ripensamenti dell’ultima ora, la decisione definitiva di Illy sulla corsa alla presidenza della confederazione dell'Aquilotto, rivelano i bene informati, potrebbe arrivare stasera o domani mattina.

Chi era presente oggi a Roma in Confindustria racconta di una sala Pininfarina stracolma (rispetto alle normali riunioni del Consiglio) consapevole che da oggi si aprono ufficialmente le danze per la designazione del nuovo presidente, processo che partirà entro una settimana con la raccolta delle autocandidature. I saggi estratti al termine di una complessa procedura (è stato estratto anche il nome dell’imprenditore incaricato a sua volta di tirare fuori da un bussolotto i nominativi dei tre saggi da una lunga lista di industriali indicati da past president e comitati) sono i due veneti Andrea Tomat e Andrea Bolla, e l'umbra Maria Carmela Colaiacovo.

In sala sono stati visti big come Marco Tronchetti Provera, Pietro Salini e Paolo Astaldi che difficilmente si vedono invece nelle riunioni di routine nel corso dell'anno. Al termine della riunione, fonti interne che frequentano il settimo piano dell'associazione dell’Aquilotto (dove ci sono gli uffici dei vertici) raccontano di una girandola di incontri organizzati dalla vicepresidente Licia Mattioli, una dei candidati a succedere a Vincenzo Boccia che ha l’appoggio della struttura. A cominciare dal presidente. In sala, già ipotesi di vicepresidenze assegnate in cambio di sostegno da parte dei candidati.

Assente quello che sembra il runner da battere e cioè il milanese Carlo Bonomi, impegnato al World Economic Forum di Davos con il suo grande sponsor Gianfelice Rocca. Insomma, la partita è entrata nel vivo (gli altri aspiranti candidati sono Emanuele Orsini e Giuseppe Pasini) e la temperatura, a differenza delle passate tornate elettorali dove comunque il Sistema presentava un certo grado di divisione, pare già a livelli molto alti.

Sul consenso delle territoriali, le ultime indiscrezioni che arrivano da Radio-Confindustria segnalano un Veneto ancora spaccato. Veneto-Centro, ovvero la grande confederazione che raggruppa le associazioni di Treviso e Padova, sarebbe pro-Bonomi, Venezia, invece, pro-Mattioli. Verona e Vicenza non hanno ancora deciso, ma hanno messo in agenda a breve un Consiglio generale per valutare il da farsi.