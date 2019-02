Consob, Di Maio accelera sul presidente: "La prossima settimana è decisiva"

"Dobbiamo chiudere il prima possibile, la settimana che sta per iniziare è decisiva per Consob". Nel giorno successivo alla smentita sull'ingresso dell'economista Luigi Zingales nella pole position per andare a presiedere l'authority che vigila sulla Borsa, il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio torna sul tema Consob e annuncia che la prossima settimana dovrebbe essere alzato il velo sul nome del successore di Mario Nava.

L’unico nome in corsa in questi mesi è stato quello di Marcello Minenna, economista bocconiano e già dirigente Consob a capo delle analisi quantitative. Le indiscrezioni sulla sua mancata nomina mettono al centro presunte perplessità del Quirinale sul fatto di nominare presidente un funzionario della stessa autorità che, oltretutto, è molto vicino al M5S avendo anche fatto parte - seppur per poco - della giunta Raggi come assessore al bilancio.

Dal canto suo, Minenna ha fatto sapere che in caso di nomina si dimetterebbe da dirigente, rinunciando al diritto all’aspettativa e al posto a tempo indeterminato per non creare potenziali conflitti con il suo mandato al vertice.