Consob, Di Maio: "Il nome M5S-Lega per la presidenza è quello di Minenna"

Pare essersi sbloccato il dossier per la presidenza della Consob. Secondo quanto riferisce l'Adnkronos, il vicepremier Luigi Di Maio ha sciolto pubblicamente la riserva facendo sapere che "il nome del candidato del M5S-Lega per la presidenza dell'Authority che vigila sulla concorrenza nel mercato è quello di Marcello Minenna". Un'uscita che dopo quasi quattro mesi di vacatio a seguito delle dimissioni di Mario Nava accelera la risoluzione della questione che, secondo i rumors, vedeva una gara al fotofinish fra Minenna, già commissario dell'authority (si tratterebbe per lui quindi di una promozione interna) ed economista vicino al M5S (ha ricoperto in passato il ruolo di assessore al Bilancio al Comune di Roma nella giunta Raggi), e Mirella Pellegrini, docente di diritto dei mercati finanziari alla Luiss, professionista sponsorizzata direttamente dal premier Giuseppe Conte, a cui spetta la nomina.





Per la successione a Nava il presidente del Consiglio pare volesse una quota rosa. "Bisogna muoversi", ha aggiunto Di Maio. "Non mi fa star tranquillo che in Consob e Bankitalia ci siano ancora i componenti che hanno assistito a tutto questo - aggiunge poi riguardo al caso Carige - e che dubito abbiano vigilato come dovevano".