Consob e Minenna, riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo e pubblichiamo

Nell’interesse del Prof. Marcello Minenna trasmetto, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 47 del 1948, richiesta di immediata rettifica della vostra ripresa del lancio dell’agenzia AdnKronos, intitolata Consob: Morani, ‘Minenna fidanzato di Ruocco, conflitto interessi senza precedenti’.In tale lancio, che riprodurrebbe il contenuto di un tweet attribuito all’On. Morani, infatti, sono contenute affermazioni false nonché idonee a ledere la reputazione e l’ambito professionale del mio cliente.In realtà il Prof. Minenna non risulta essere fidanzato con l’On. Ruocco né intrattiene altri rapporti di tipo sentimentale con la stessa, essendo legato a quest’ultima solo da stima e amicizia.

Avv. Ervin Rupnik

*******

In nome e per conto dell’On. Carla Ruocco, inoltro formale richiesta di immediata rettifica di quanto da voi pubblicato in data odierna alle ore 19.18, sotto il titolo “Consob: Morani, ‘Minenna fidanzato di Ruocco, conflitto interessi senza precedenti’”.Infatti, con la vostra pubblicazione avete ripreso, contribuendo a dargli risonanza, un lancio dell’agenzia AdnKronos con il quale veniva riprodotto il contenuto di un tweet attribuito all’On. Morani. In tale tweet sono contenute affermazioni non solo false ma anche idonee a ledere la reputazione della mia assistita.In realtà l’On. Ruocco non è fidanzata con il Prof. Minenna, non convive con lo stesso né essi sono legati da alcun altro genere di rapporto sentimentale. Tra l’On Ruocco e il Prof. Minenna esiste solo una profonda stima e una sincera amicizia.Quanto sopra, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 47 del 1948.

Avv. Arturo Perugini