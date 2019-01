Consob, le associazioni dei consumatori: Minenna perfetto per la presidenza

Mentre la nomina del successore di Mario Nava alla presidenza della Consob rimane nel cul de sac del braccio di ferro istituzionale fra governo e Quirinale, le associazioni di consumatori scendono in campo con tanto di endorsement in favore del commissario interno Marcello Minenna.

Secondo Adusbef, Confconsumatori, Assoconsum, Federconumatori e Movimento Difesa del Cittadino, associazioni che in passato sono comparse in ordine sparso nelle battaglie a favore dei risparmiatori truffati che hanno investito sui mercati finanziari, il docente della Bocconi, candidato alla presidenza dell'authority che vigila sulle società di Borsa dei due partiti di governo M5S e Lega, "il professionista da mettere alla guida della Consob".



"Siamo lieti e sosteniamo con convinzione questa indicazione. Trattasi infatti di un professionista estremamente preparato, indipendente e, siamo sicuri, in grado di rispondere alle esigenze di viliganza e controllo che per statuto si addicono alla Consob", scrivono le associazioni dei consumatori in una nota congiunta.



"Premiamo, infatti - proseguono - affinchè dopo decenni di scandali e perdite miliardarie di risparmi da parte dei cittadini, che in buona fede avevano riposto i loro soldi in titoli finanziari, finalmente oggi possa essere nominato un professionista serio e competente, e soprattutto attento, a quanto si legge nel suo curriculum, alle problematiche dei risparmiatori e dei cittadini che si avvicinano al mondo della finanza. L’esperienza internazionale, poi, del prof. Minenna è anche garanzia di una visione globale dei mercati e delle regole a tutela dei risparmiatori".



"Siamo convinti - dicono i presidenti delle associazioni - che il Prof. Minenna abbia il giusto pedigree per governare oggi un’Autorità delicata, complessa ed importante come la Consob, alla luce soprattutto delle nuove regole europee sugli intermediari finanziari, sulla cd MIFID II e sulle regole generali di tutela del risparmio".