Consob, Rinaldi in pole per la presidenza. Rumors

Salgono le quotazioni di Antonio Maria Rinaldi nella corsa per la presidenza della Consob. Il professore di Economia Politica alla Link Campus University di Roma e allievo del ministro degli Affari Europei Paolo Savona sabato scorso è comparso alla festa del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo, dove ha scatenato l’entusiasmo della platea dicendo che, se fosse stato per lui, avrebbe portato il rapporto deficit/pil al 5% per dare "una bella botta agli investimenti, tanto l’Europa sempre a schiaffi ti prende".

Euroscettico della primissima ora, Rinaldi, scrive Milano Finanza, sta diventando una figura popolare grazie alle sue continue apparizioni televisive, durante le quali attacca le posizioni degli europeisti. Ma Rinaldi non è certo un’invenzione mediatica; la Consob la conosce bene, visto che ne è stato un funzionario nella Milano degli anni 80. In seguito, diventato direttore generale della Sofid, finanziaria dell’Eni , ha organizzato e diretto la quotazione a Piazza Affari delle società del colosso energetico.