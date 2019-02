Consob, Savona: non sono attaccato all'incarico

"Non entro nel merito dell'incompatibilita', perche' ritengo che il governo che mi ha proposto e il Parlamento abbia legali capaci per dare una risposta a tale argomenti. Se la nomina e' legittima saro' felice di svolgere le funzioni, altrimenti non brighero' per mantenere l'incarico. Bisogna essere sempre al servizio interesse del paese". Lo ha detto il presidente designato della Consob, Paolo Savona, nel corso di un'audizione in Commissione Finanza del Senato, in merito alle incompatibilita' sollevate alla sua nomina. "Non sono assolutamente attaccato all'incarico proposto e non mi resta che aspettare il giudizio", ha aggiunto. A chi solleva "il discorso circa una mia potenziale influenza per le passate esperienze, rispondo che ci sono altri 4 membri nella Commissione, anche se fossi scellerato non potrei mai far passare una delibera", ha osservato.

Consob, Savona: mia esperienza in Euklid molto utile - "La mia esperienza" nel fondo Euklid "e' stata molto utile per il compito che mi accingo a prestare se le procedure andranno nella direzione auspicata e se non nascano conflitti sulla legittimita' della nomina". E' quanto ha affermato il presidente designato della Consob, Paolo Savona, nel corso di un'audizione in Commissione Finanza del Senato. "Euklid ha iniziato a operare nella meta' di agosto 2018, dopo che sono stato nominato. Ho partecipato a quella esperienza perche' sono stato molto incuriosito su cosa fosse possibile fare usando questo nuovo strumento assolutamente innovativo rispetto all'econometria o ai semplici parametri fiscali", ha proseguito. Il fattore innovativo, ha spiegato, "e' la possibilita' di condurre una istruttoria per l'emissione di azioni o per qualsiasi altro atto societario utilizzando un algoritmo che dia oggettivita'" all'operazione. "Ritengo che se si riuscisse a organizzare un nucleo di questo tipo che gia' alcune finanziarie internazionali applicano sarebbe utile", ha concluso.

Consob: Savona, creare gruppo lavoro per intelligenza artificiale - "Voglio creare un gruppo di lavoro per studiare l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella gestione delle informazioni ricevute e di quelle raccolte e anche nell'attivita' ispettiva per ridurre la fase interpretativa e soggettiva". Lo ha detto il presidente designato della Consob, Paolo Savona nel corso di una audizione in commissione Finanze al Senato.

Conti pubblici: Savona, debito pubblico solvibile - "Ho sempre pensato e ribadisco anche in questa occasione che il debito pubblico italiano sia solvibile e non vi sia un problema di carenza di credito in Italia data l'elevatezza del risparmio e i buoni fondamentali dell'economia produttiva". E' quanto ha affermato il presidente designato della Consob, Paolo Savona, nel corso di un'audizione in Commissione Finanza del Senato. "La mia visione economica vede nel risparmio un punto di forza dell'economia italiana e anche della societa'", ha aggiunto.