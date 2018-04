Consorzio Cineas: Massimo Michaud è il nuovo Presidente

Cineas è il Consorzio universitario non profit, fondato dal Politecnico di Milano nel 1987, con la mission di:

• diffondere cultura e formazione manageriale nella gestione globale dei rischi e dei sinistri

• creare nuove competenze e professionalità altamente specializzate

• essere la cerniera tra il comparto assicurativo, il settore industriale, le istituzioni, l’area della sanità e il mondo accademico

IL NEO PRESIDENTE

Il neo presidente Massimo Michaud è stato eletto all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, che ha nominato anche i nuovi vicepresidenti per il settore Assicurazioni, Periti e Sanità; confermato il vicepresidente per il settore Imprese e il Vicepresidente Vicario, professor Carlo Ortolani.

Cineas, Consorzio fondato dal Politecnico di Milano e dall’ANIA nel 1987, leader nella diffusione della cultura del rischio e nella formazione sulla gestione dei rischi e dei sinistri, ha un nuovo presidente, che guiderà le attività del Consorzio per i prossimi tre anni. E' stato eletto all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione riunitosi presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano.

Massimo Michaud e Adolfo Bertani

La nomina è avvenuta alla presenza del Presidente Onorario Adolfo Bertani, che si è dimesso lo scorso novembre dalla carica di Presidente, dopo 20 anni in cui ha guidato il Consorzio dalla fase pionieristica al ruolo di istituzione di riferimento in Italia sulla cultura del risk management e della gestione dei sinistri.

“Educare è una delle attività più nobili perché “costruisce” benessere sociale – ha dichiarato il neo eletto Presidente del Cineas Massimo Michaud – Formando ed educando, il CINEAS, è assurto a istituzione di riferimento per la diffusione della cultura del rischio nelle imprese industriali, sanitarie, assicurative in senso lato.

Bisogna soffermarsi sulla lungimiranza di coloro, Alumni, Docenti, Professionisti e Dirigenti, che hanno compreso molti anni fa, che il rischio sarebbe diventato una componente della performance d’impresa altrettanto rilevante dei profitti, fenomeno ora pienamente in atto.

Sono onorato di essere chiamato a questo incarico e guardo con riconoscenza a tutti quelli che hanno saputo condurre sin qui il CINEAS, le Strutture interne e il Consiglio di Amministrazione, sotto la guida appassionata e ispiratrice del nostro Presidente Onorario dottor Adolfo Bertani”.

Massimo Michaud, valdostano classe 1960, laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi, un MBA alla business school INSEAD di Fontainebleau e un master in studi assicurativi presso l’Ecole Nationale d’Assurances (ENASS Chea) di Parigi, è attualmente socio di Kinetica, società di consulenza manageriale strategica da lui fondata, con focus sull’Innovazione e sulla Corporate Governance. È inoltre Presidente di CF Assicurazioni e CF Life ed Amministratore dell’Agenzia assicurativa Acqua; incarichi che continuerà a mantenere.

Ha lavorato per 10 anni in McKinsey seguendo come project manager attività relative a primari gruppi bancari tra Milano, Bruxelles e Parigi. Ha rivestito il ruolo di CEO per l’Italia delle Compagnie: Axa, Aviva e Allianz e di CEO in Belgio per Generali (per la compagnia è stato anche Direttore Generale della società La Lutèce, a Lione); è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nationale Suisse Vita e Danni e consigliere di amministrazione presso compagnie assicurative internazionali.

Vicepresidente di ANIA dal 2006 al 2008, si è occupato in particolare di progetti e ricerche nell’ambito della sanità e in materia di legislazione sulle calamità naturali. A luglio 2017 è stato nominato dall’IVASS commissario per l’amministrazione straordinaria di ARISCOM Compagnia di Assicurazioni; dove in soli 7 mesi ha concluso l’attività con successo. A febbraio 2018, infatti, l’IVASS ha autorizzato Argo International Holdings Ltd. ad assumere il controllo della compagnia.

NUOVI VICEPRESIDENTI CINEAS

Contestualmente all’elezione del nuovo presidente di Cineas, il consiglio di amministrazione ha nominato i vicepresidenti del Consorzio: Patrizia Meroni, Dario Focarelli, Marco Valle, Giorgio Basile e Carlo Ortolani come vicepresidente vicario.

Cineas è stato fondato nel 1987 su iniziativa del Politecnico di Milano, di alcune Compagnie di Assicurazioni, di Associazioni di categoria e della Stazione Sperimentale per i Combustibili del Ministero dell’Industria che oggi si chiama Innovhub.

Oggi il Consorzio annovera 59 soci di cui 5 atenei, primarie compagnie di assicurazione a livello nazionale ed internazionali, società di brokeraggio, associazioni di categoria, aziende e studi professionali. Dalla sua costituzione, Cineas ha formato circa 2300 manager del rischio che rivestono ruoli di prestigio nelle principali aziende sul mercato.