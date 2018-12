Consultinvest, a Vaccari l’incarico per lo sviluppo della clientela private

Consultinvest comunica che Enrico Vaccari svolge ora un ruolo di primo piano nell’area commerciale di Consultinvest SIM. Nel nuovo ruolo, Vaccari avrà l’obiettivo di consolidare la formazione rivolta alla rete sui prodotti captive, nonché quello di sviluppare la clientela Private di Consultinvest SIM, mettendo così a frutto l’esperienza e la competenza sviluppate negli anni. Si tratta di un ruolo rilevante che dà la misura del rinnovamento in atto in Consultinvest SIM, seguendo a breve distanza gli incarichi affidati ad Alessia Santecchia per la Direzione Generale e a Domenico Loizzi per lo Sviluppo della Rete.

Enrico Vaccari, 53 anni modenese, con oltre 30 anni di attività, ha ricoperto importanti incarichi in SIM, Banche ed SGR tra cui Abn Amro Securities SIM, Lombardoveneto SIM, Antonveneta Abn SIM, Adamas Bank sa–Lugano, e infine, negli ultimi 18 anni, in Consultinvest SGR. Vaccari ha dimostrato di possedere un’esperienza non comune, ricoprendo negli anni numerosi incarichi di responsabilità, dal trading Borsa clienti alla costituzione e gestione delle linee internazionali in Italia e all’estero, fino al ruolo di responsabile di fondi comuni d’investimento e delle linee di gestione patrimoniale. A ciò si aggiungono le competenze nei confronti dei consulenti finanziari: coordinamento delle Reti, assistenza e formazione alle reti distributive e bancarie.

L’esperienza maturata attraverso la responsabilità delle relazioni istituzionali e dei grandi clienti in varie SGR e come ulteriore incarico, oltre quelli di gestione, in Consultinvest SGR, hanno naturalmente portato alla scelta di Enrico Vaccari per ricoprire questo incarico strategico per lo sviluppo della clientela di Consultinvest SIM.