Conte:"Merkel è impressionata dalle nostre riforme".L'endorsement alla manovra

La Cancelliera tedesca, Angela Merkel, "è stata molto attenta, impressionata dal pacchetto di riforme strutturali che stiamo realizzando in Italia. E da questo punto di vista siamo d'accordo che la linea deve essere quella del dialogo costruttivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendo del colloquio avuto ieri a Bruxelles con la Cancelliera tedesca Angela Merkel.

"E' stato - ha spiegato Conte - un colloquio molto cordiale, molto sereno. Ho anticipato le linee e i contenuti della nostra manovra economica, la logica dell'impostazione, la prospettiva che stiamo per perseguire. Puntiamo sulla crescita, abbiamo invertito, evidentemente, l'ordine che era l'impostazione fin qui seguita, puntiamo sugli investimenti. Vogliamo assicurare crescita al Paese, quei decimali di crescita non rispecchiano quelli che sono i fondamentali della nostra economia e le sue potenzialità".

Sulla manovra poi ("Piu' passa il tempo e più mi convinco che è molto bella"), il premier ha spiegato come sia "comprensibile che ci siano delle reazioni dalla Commissione, mi aspetto delle osservazioni critiche: valuteremo insieme, sedendoci attorno a un tavolo".

Conte è apparso consapevole delle perplessità che ci sono Bruxelles sulla manovra di bilancio italiana ma rilancia sulla strada del dialogo e ha ricordato la presenza oggi a Roma del Commissario agli Affari economici Pierre Moscovici, che incontrera' il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

"Sono d'accordo per organizzare a breve un confronto con il presidente Jean-Claude Juncker. Lo incontrerò' nelle prossime settimane", ha spiegato. "Risponderemo alle osservazioni critiche e continueremo a dialogare, come si fa nell'ambito di un ordinamento sovranazionale come l'Unione Europea", ha concluso.