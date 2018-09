Conte: non temo la bocciatura Ue. Il reddito contrasterà la povertà

"Non la temo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde a chi gli domanda se tema una bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue.

DEF: CONTE, SENTITO TRIA, MAI DIMISSIONI SUL TAVOLO

"Ho appreso oggi dai giornali che c'eranoin gioco le dimissioni" del ministro dell'Economia, Giovanni Tria,"che ieri le avrebbe offerte e che sarebbe stato chiamato dalQuirinale per ritirarle. Stamattina mi sono incuriosito, l'hochiamato: ci siamo sentiti più volte. Ha negato assolutamente che cisia stata questa prospettiva: le dimissioni non sono mai state sultavolo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte conversando con icronisti fuori da Palazzo Chigi all'indomani del via libera del Cdmalla Nota di aggiornamento del Def.

DEF: CONTE, MANOVRA CORAGGIOSA, E' RICETTA GIUSTA PER CRESCITA

"Abbiamo lavorato molto intensamente nelleultime settimane per una manovra seria, meditata e coraggiosa:confidiamo che sia la ricetta giusta per la crescita e lo svilupposociale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte conversando con icronisti fuori da Palazzo Chigi all'indomani del via libera del Cdmalla Nota di aggiornamento del Def.

Puntiamo molto sugli investimenti, la spesa che abbiamo prefiguratosarà destinata per buona parte agli investimenti. Realizziamo il pianodi investimenti pubblici più consistente che sia mai stato fatto inItalia. Stiamo parlando di 38 miliardi spalmati in 15 anni. A questiandiamo ad aggiungere altri 15 miliardi nel prossimo triennio". Conteannuncia anche "una cabina di regia, a Palazzo Chigi, che monitoreràl'andamento degli investimenti e lavorerà per realizzare e accelerarelì dove ci sono carenze". C'è una grande attenzione verso i 5 milionie oltre di poveri che vengono in Italia. Il reddito di cittadinanzacontrasterà la povertà assoluta e anche quella relativa". A chi glidomanda se la manovra abolirà la povertà, come sostenuto dal ministroLuigi Di Maio, "assolutamente sì", risponde il presidente delConsiglio.

DEF: CONTE, REDDITO CITTADINANZA CONTRASTERA' POVERTA'

"C'è una grande attenzione verso i 5milioni e oltre di poveri che vengono in Italia. Il reddito dicittadinanza contrasterà la povertà assoluta e anche quella relativa".Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronistiall'indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento delDef. A chi gli domanda se la manovra abolirà la povertà, comesostenuto dal ministro Luigi Di Maio, "assolutamente sì", risponde ilpresidente del Consiglio.

DEF: CONTE, SENTITO MATTARELLA, COLLE NON E' CONTRALTARE GOVERNO

"Ho sentito ieri il Capo dello Stato, gliho esposto le linee essenziali del Def e lui ha ascoltato con moltaattenzione. Il dialogo con il Quirinale è assolutamente proficuo, nondovete pensare al Capo dello Stato come un contraltare del governo. Seil paese cresce, il primo a esser contento è il Presidente dellaRepubblica". Lo dice ai cronisti il premier Giuseppe Conte,dichiarando nella piazza antistante Palazzo Chigi.

DEF: CONTE, PUNTIAMO SU INVESTIMENTI, CABINA REGIA A P.CHIGI

"Puntiamo molto sugli investimenti, laspesa che abbiamo prefigurato sarà destinata per buona parte agliinvestimenti. Realizziamo il piano di investimenti pubblici piùconsistente che sia mai stato fatto in Italia. Stiamo parlando di 38miliardi spalmati in 15 anni. A questi andiamo ad aggiungere altri 15miliardi nel prossimo triennio". Lo spiega il presidente delConsiglio, Giuseppe Conte, dialogando con i cronisti fuori palazzoChigi all'indomani del via libera alla Nota di aggiornamento del Def.

Conte annuncia anche "una cabina di regia, a Palazzo Chigi, chemonitorerà l'andamento degli investimenti e lavorerà per realizzare eaccelerare lì dove ci sono carenze".

DEF: CONTE, SPREAD? QUANDO MERCATI VEDRANNO MANOVRA SCENDERA'

"E' chiaro che al presidente del Consiglionon fa piacere che sia salito lo spread però dobbiamo anche tenerconto che ieri sera tardi abbiamo finito la manovra economica, non c'èstato neppure il tempo di una conferenza stampa, non c'è stata ancorala possibilità di illustrare ai mercati le linee essenziali e idettagli della manovra economica". Lo ha detto il presidente delConsiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel piazzaleantistante Palazzo Chigi.

"Sono molto confidente - ha proseguito - nel fatto che quando imercati, i nostri interlocutori, perché noi abbiamo interlocutorianche finanziari in ragione del debito pubblico che abbiamo,conosceranno nei dettagli la manovra, siccome sono tutti versati avalutare gli investimenti nel medio e lungo periodo lo spread saràassolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia".