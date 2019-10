Conte: "Quota 100 rimane". Dietrofront renziano: nessuna barricata

Manovra, Conte: quota 100 rimane - "Vogliamo conservare Quota 100, perche' questo e' l'indirizzo politico. Si e' ragionato sulle finestre di uscita ma nulla e' stato ancora deciso. Quota 100 comunque rimane, questo senz'altro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della presentazione della relazione sull'innovazione e ricerca del Cnr.



Manovra, Conte: stasera approviamo Manovra complessa - "Il Consiglio dei ministri approvera' stasera la Manovra complessa a cui stiamo lavorando". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo al Cnr.

Manovra, Conte: sara' istituita Agenzia nazionale per la ricerca - "Ci ritroveremo, con la prossima legge di Bilancio, un'Agenzia nazionale per la ricerca, che avra' il ruolo di coordinare i vari poli universitari ed enti pubblici e privati di ricerca". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione della relazione sull'innovazione e ricerca del Cnr.

Manovra, Marattin (Italia Viva): nessuna barricata su quota cento - Su quota cento "nessuna barricata, abbiamo delle idee su come governare il Paese ed e' giusto che vengano composte in maggioranza. Il diktat e' sull'iva, sul resto discutiamo tranquillamente, senza che ogni nostra idea sia vista come un ricatto, ma anche senza che sia vista come una ricerca di visibilita'". Lo ha detto il deputato di Iv, Luigi Marattin, parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi.

Manovra, Marattin (Italia Viva): con Quota 100 si rischia burrone Salvini - "Noi abbiamo detto che se ci fosse l'abolizione immediata saremo disposti a prenderci carico delle poche persone che uscirebbero dal mercato del lavoro contando su quota 100, se si interviene adesso queste persone non sono tante. Se invece si lascia scorrere quota 100 cosi' com'e' si crea il burrone Salvini". Lo ha detto il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, conversando con i cronisti davanti a Palazzo Chigi. "Se si tratta di aumentare qualche tassa per lasciare quota 100 cosi' come e' abbiamo qualche dubbio. Ne discuteremo stasera in maggioranza", ha aggiunto.