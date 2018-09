Conte rassicura BlackRock e Nyse. Di Maio: "Basta tecnocrati, sono zavorra"

"E' andata bene". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato i suoi incontri avvenuti nella mattinata americana a New York prima con il Ceo di BlackRock, Larry Fink, e poi la presidentessa del New York Stock Exchange, Stacey Cunningham. I due appuntamenti sono serviti per parlare delle riforme gia' fatte e di quelle contenute nella manovra in via di definizione. Per l'occasione, fuori dal Nyse sventolava una bandiera italiana insieme a due americane.

Conte ha parlato brevemente ai giornalisti e ha salutato i pochi turisti italiani e non riversati sulle transenne del Nyse e incuriositi dal movimento; stava salendo su un Suv nero che lo avrebbe trasportato all'Onu, dove sono previsti incontri bilaterali con il presidente iraniano e con quello egiziano. Poi incontrera' la stampa italiana prima di debuttare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il deficit supererà il 2%? "Non do numeri sino a quando non delibereremo. Lo saprete dopo il Consiglio dei ministri", ha tagliato corto Conte concludendo dal floor del New York Stock Exchange, a margine dei lavori dell'Assemblea Onu.

"Stiamo lavorando molto seriamente per realizzare riforme strutturali e liberare le risorse economiche e realizzare un piano infrastrutturale serio", ha detto. Intsnto a Roma, il vicepremier Luigi Di Maio assicura che ci sarà un nuovovertice di governo per la manovra: "C’è tanto lavoro da fare ancora", ha detto ai cronisti a Montecitorio sui tempi per il varo della nota di aggiornamento al Def. Il tempo per tornare a riunirsi non manca: "Domani parto ma alle 12 torno" a Roma, sottolinea Di Maio che non ha precisato nulla sui tempi di convocazione del cdm: "Non so se è stato convocato" ha detto.

Non solo: il vice premier in diretta Facebook attacca: "Lo sappiamo che in tanti posti chiave dello Stato ci sono ancora uomini di partito, tecnocrati messi lì dai politici di un tempo che anziché eseguire quello che come governo gli chiediamo preferiscono mettere i bastoni tra le ruote perché per loro il cambiamento è un pericolo. È una battaglia de dobbiamo portare avanti, una zavorra del vecchio sistema di cui dobbiamo liberarci perché vogliamo che il nostro paese spicchi il volo".