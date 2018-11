Conte: scambi con Merkel-Macron, il clima sulla manovra è buono

"C'è stato modo di scambiare opinioni con Merkel, Macron e altri, il clima si conferma buono, c'è fiducia reciproca, confidiamo di poter completare il percorso con reciproca soddisfazione": così il premier Giuseppe Conte al termine del vertice europeo sulla Brexit Conte ha inoltre sottolineato che ieri con Juncker "c'è stato un clima molto sereno, di confronto, c'è un dialogo aperto". "Non abbiamo parlato di saldi finali", ha replicato il premier a chi gli chiedeva se si fosse discusso di numeri della manovra ma piuttosto delle "nostre riforme e del nostro piano, stiamo rivoluzionando il Paese".

"A meno che non ci sia un rinvio a domani - ha inoltre fatto sapere - è programmato un vertice per stasera con Salvini e Di Maio. Stiamo definendo i dettagli".

Conte: dialogo aperto con Bruxelles. Juncker: nessuna guerra con l'Italia - Al Consiglio straordinario a Bruxelles "oggi si parla di Brexit", mentre sulla manovra "avremo sicuramente qualche scambio". Lo afferma il presidente del Consiglio Conte arrivando al Consiglio precisando che ieri con Juncker "c'è stato un clima molto sereno, di confronto, c'è un dialogo aperto". "Non abbiamo parlato di saldi finali", ha replicato il premier a chi gli chiedeva se si fosse discusso di numeri della manovra ma piuttosto delle "nostre riforme e del nostro piano".

Intanto Juncker ribadisce il dialogo: "Ho messo in chiaro ieri sera che non siamo in guerra con l'Italia". Juncker ha detto che la cena sulla manovra con il premier Conte che è stata "vivace e interessante". Al termine dell'incontro "abbiamo concordato di restare in contatto permanente per diminuire le divergenze di vedute tra la Commissione e l'Italia".

Manovra, Salvini: bene Conte. Dialogo ma nessun passo indietro - Il vicepremier, Matteo Salvini, ha commentato l'esito della cena a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker: "Bene Conte. Dialogo e buon senso nell'interesse dell'Italia, nessun passo indietro ma la voglia di valutare bene tempi e numeri di spese e investimenti".

Manovra: Conte, ho detto a Ue che stiamo rivoluzionando Paese - "Con la Commissione abbiamo parlato di quello che stiamo facendo, in cinque mesi stiamo rivoluzionando il Paese e continueremo a farlo". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando al vertice su Brexit. Conte ha mostrato ai cronisti una cartellina con copertina trasparente contenente probabilmente le misure del governo, e ha detto che ieri sera con Jean Claude Juncker, "abbiamo parlato di questo, stiamo rivoluzionando il paese e continueremo a farlo". Conte, alla domanda se la Ue abbia chiesto al governo di abbassare il deficit, ha risposto che "non abbiamo parlato di saldi finali ma di verifiche che stiamo facendo con i tecnici, sulle nostre riforme e il nostro piano".

Manovra: Conte, dialogo con Ue ma nessuna rinuncia - "Non litighiamo, we are friends", dice Giuseppe Conte con un sorriso a favore di telecamere arrivando a palazzo Berlaymont per la cena con Jean Claude Juncker sulla manovra dell'Italia, bocciata dalla Ue e a rischio procedura. Insieme al premier, al 13esimo piano di un palazzo Berlaymont insolitamente illuminato e popolato di cronisti anche per la concomitanza con l'arrivo di Theresa May alla vigilia del vertice Brexit, a difendere la posizione del governo c'e' il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Dall'altra parte del tavolo, il presidente della Commissione e i commissari Ue che si occupano di questioni economiche, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. La cena e' a base di tartare di orata, noce di vitella ai funghi porcini e meringa, e dura circa due ore. Ma le posizioni non cambiano: "Il governo vuole un dialogo costruttivo ma non c'e' alcuna intenzione di cambiare i punti chiave della manovra", dice Conte.

Manovra: Conte, escludo rischio Grecia, fondamentali Italia solidi - "L'Italia mi sembra che abbia dei fondamentali cosi' solidi che non c'e' assolutamente nessun rischio Grecia, mi sembra fuori luogo". Lo dice il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con Jean Claude Juncker.

Manovra: Conte, tenere toni bassi per far abbassare lo spread - "Entrambi abbiamo convenuto che i toni devono essere mantenuti bassi, questo puo' contribuire ad abbassare lo spread". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker sulla manovra.