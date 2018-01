Conti correnti bancari, rincari con punte anche del 40%

Conto corrente bancario, quanto mi costi. Nell'anno dei salvataggi degli istituti di credito, a partire dalle Popolari venete, i costi degli interventi di sistema li pagano anche i tradizionali correntisti con rincari che secondo SosTariffe.it, che ha analizzato per il quotidiano la Stampa un campione di 17 banche tradizionali ed online ed ha registrato un aumento medio di 36 euro. Concentrato soprattutto a fine del 2017.

In percentuale, secondo l'analisi, l'aumento medio fra le prime dieci banche del Paese è stato del 20%, con punte che però hanno superato anche il 40%. Se si va ad osservare però le singole voci, si riscontra che le banche online hanno tagliato costi di canone, movimenti, bonifici e prelievi allo sportello, costo degli assegni e del canone annuo della carta di credito (12,22 euro di media) aumentando di contro i costi del versamento di contanti e assegni, dei bonifici on line delle domiciliazioni e dei prelievi attraverso gli sportelli del Bancomat di altre banche e nella Ue

Mentre i rincari maggiori sono quelli che hanno riguardato i conti correnti che si appoggiano ancora alla filiale. Tradizionale canale bancario che gli istituti vogliono disincentivare perché troppo costoso, portando la disintermediazione sui più meno pesanti canali virtuosi.

E così per quanto riguarda i conti ad operatività mista, l'aumento registrato è stato anche del 52,8%, incremento che in valore assoluto per le famiglie che utilizzano ancora i conti tradizionali gestiti tutti attraverso lo sportello della banca è stato di quasi 173 euro l'anno.