Conti pubblici, Baretta: nella manovrina no rialzi Iva e benzina

"Entro aprile il Governo presenterà misure che abbasseranno il deficit senza però invertire la rotta espansiva fin qui seguita e farà di tutto per non aumentare la pressione fiscale". Lo ha detto a Repubblica il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, spiegando che sulle misure da mettere in campo per correggere i conti pubblici "non abbiamo perso tempo".

"Ci siamo impegnati fin dall'inizio - ha proseguito Baretta - a realizzare misure da 3,4 miliardi di euro ma vogliamo studiarle e calibrarle bene, per evitare che possano incidere negativamente sulla crescita, che è modesta ma c'è. La Commissione, evitando di aprire ora la procedura di infrazione, e dandoci tempo fino a tutto aprile, ha nei fatti riconosciuto questa nostra esigenza. E' l'effetto di un dialogo complicato ma costruttivo".

Parlando delle misure che saranno contenute nella manovra correttiva, "buona parte verrà dal prossimo recupero di evasione, terreno sul quale stiamo ottenendo risultati notevoli. Niente aumenti di Iva ed escluderei anche la benzina. Sui giochi vedremo. Ma tenteremo anche di ottenere qualcosa in piu' dalla spending review. Per esempio con la realizzazione delle partecipate locali", ha concluso.