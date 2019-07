Castelli: manovra a luglio?Non credo.Salvini metta sul tavolo i suoi fascicoli

"Non siamo in una situazione in cui Bruxelles ci chiede di fare una manovra preventiva sul 2020. Lo spread è stabile, e non credo che fare una manovra adesso possa aiutare a tranquillizzare i mercati ad agosto". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, a 24Mattino su Radio 24 intervistata da Maria Latella e Oscar Giannino.



"Detto cio', se si vuole cominciare a lavorare adesso e scriverne una prima parte per chiudere i fascicoli ben venga, basta che questa non sia una scusa per mettere all'angolo qualcuno per qualcosa", ha aggiunto Castelli rispondendo a domande sui rapporti con Salvini: "Noi - ha concluso - i fascicoli li abbiamo messi sul tavolo, se qualcuno ne ha altri lo faccia".



Interpellata sulle parole pronunciate ieri a Vienna dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla tenuta dei conti pubblici italiani il viceministro ha detto: "Condivido le parole di Mattarella e lo ringrazio per averle pronunciate'.