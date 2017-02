Conti pubblici, commissariamento dell'Italia. "Troppe ambiguità" nelle lettera

"Troppa ambiguità" nella lettera che il governo ha recapitato nella tarda serata di mercoledì sera a Bruxelles e le conseguenze per l'Italia potrebbero essere pesantissime, ovvero l'avvio della procedura d'infrazione per il mancato rispetto della regola del debito. In sostanza si tratta di un restringimento della sovranità in campo economico e un rischio sui mercati che potrebbero penalizzare il Paese in termini di spread e interessi sul debito pubblico ben oltre i 3,4 miliardi della manovra richiesta dall'Ue. È questo lo scenario che si apre di fronte a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia con la Commissione europea che sebbene con riluttanza è pronta a commissariare Roma. La decisione finale a Bruxelles sarà drammatica, tutta politica e arriverà tra pochissimi giorni.

Le ultime ore del negoziato sono state convulse, con la triangolazione tra lo staff del responsabile Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, gli esperti di Piercarlo Padoan e Palazzo Chigi, dove il premier ha seguito le trattative sulla stesura delle lettera. Una dialettica basata su due diversi approcci, con Padoan determinato a dare all'Europa quelle risposte puntuali, misurabili e immediate per evitare la procedura mentre Gentiloni (spinto da Renzi) insisteva per essere più evasivo e spostare al Def di metà aprile l'attuazione delle misure, senza mettere in campo una vera manovra bis.

Dopo avere concesso, stirando le regole, 19 miliardi di flessibilità negli ultimi due anni ai quali si sommano altri 7 per il 2017, la Commissione ha chiesto a Roma di rientrare almeno di 3,4 miliardi in modo da salvare le apparenze e invertire la dinamica del debito, vero tallone d'Achille italiano lievitato intorno al 133% del Pil. Ma con il Paese che potrebbe andare a elezioni anticipate - scrive Repubblica - i leader dei partiti di maggioranza, Renzi in testa, hanno spinto per evitare una impopolare manovra bis. Fino all'ultimo si è negoziato sui tempi dell'intervento, al centro la formula usata dal governo: "Le misure saranno prese all'interno dell'arco temporale del Def". Al Tesoro spiegano che potrebbero arrivare subito oppure ad aprile, insieme al Def. Una scelta che quindi lascia spazio al negoziato interno al governo e con Bruxelles e sulla quale incideranno anche i dati macroeconomici del quarto trimestre 2016 di metà mese. Ma l'ambiguità della formulazione, la possibilità che gli interventi vengano annunciati solo ad aprile e attuati dopo, mette in difficoltà la Commissione, dove in molti non vogliono trattare oltre. Le fonti ufficiali della Commissione ieri non hanno commentato la lettera, giunta in tarda serata, ma prima di leggere il testo definitivo ammonivano che se fosse rimasta ambiguità sui tempi e impatto delle misure la partita si sarebbe complicata e i margini per salvare Roma si sarebbero ridotti drasticamente. La decisione ora spetta al presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, da sempre impegnato ad aiutare l'Italia.

Fondamentale potrebbe essere un faccia a faccia con Gentiloni al summit europeo di domani a Malta. Per Juncker si profila una decisione politicamente difficile, specialmente se l'Italia andrà a elezioni anticipate e non ci sarà un Parlamento in grado di approvare le misure: graziare ancora Roma, rinviare la decisione a dopo il voto con il rischio di andare allo scontro con il nuovo governo che difficilmente come primo atto farebbe una manovra correttiva (che comunque potrebbe rivelarsi tardiva) e perdere la faccia, oppure intervenire subito mettendo l'Italia in procedura con il pericolo di subire una campagna elettorale tutta contro l'Europa?

Il 13 febbraio Bruxelles pubblicherà le previsioni economiche d'inverno nelle quali probabilmente dirà che Roma resta a rischio di deviazione significativa sui conti. Poi a fine mese potrebbe passare alle vie di fatto pubblicando insieme ai "country report" il rapporto sul debito italiano, avviando le pratiche per la procedura. Una decisione considerata politicamente difficile anche perché sarebbe la prima volta che un paese con il deficit sotto al 3% verrebbe commissariato per il debito. Ma con il rischio elezioni e di fronte alla rinvigorita ala popolare della Commissione capitanata dai vicepresidenti Dombrovskis e Katainen, appoggiati dai governi rigoristi, questa volta gli sforzi di Juncker e Moscovici potrebbero non bastare.