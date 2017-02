Conti pubblici, il governo all'Ue: "Misure di bilancio rispettano il Patto"

"Basandosi su stime più realistiche e più ampiamente negative dell'output gap, inserite nel rapporto, la politica di bilancio italiana nel 2017 e programmata per il 2018 e 2019 è completamente rispettosa con il Patto di stabilità e crescita". Lo scrive il Mef nella lettera di risposta all'Ue sulle richieste di aggiustamento dei conti. La lettera in risposta alle richieste dell'Unione europea sui conti pubblici. Lo ha annunciato una nota ufficiale del ministero dell'Economia e delle finanze. Si tratta del Rapporto sui fattori rilevanti che influenzano la dinamica del debito pubblico italiano, alla luce dei quali, a giudizio del ministro Pier Carlo Padoan, "i risultati raggiunti possono essere considerati più che soddisfacenti". Il Mef lo scrive sul proprio sito a proposito del presunto scarto tra il saldo di bilancio previsto per il 2017 dal governo e il margine ritenuto necessario dalla commissione europea per ridurre progressivamente il debito pubblico.

Le misure di aggiustamento - Con la lettera di accompagnamento al rapporto, destinataa a Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, il ministro del Tesoro indica le iniziative di politica economica che dovrebbero di colmare questa eventuale differenza. "Nell'ambito del lavoro di definizione della politica economica di medio periodo, e quindi in vista del Def - si legge nella nota del Mef - , il Governo prenderà tra l'altro provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale in continuità con quelli già adottati nel recente passato, estendendone la portata, e di riduzione della spesa, anche grazie alla nuova modalità di costruzione del bilancio dello Stato". Ma l'aggiustamento di bilancio, sul lato delle entrate, comprenderà anche possibili interventi su una o più categorie di accise e sulla tassazione indiretta.

"L'ammontare generale dello sforzo strutturale per riprendere il percorso verso l'obiettivo di medio termine - spiega ancora il governo - sarà composto per circa un quarto da tagli di spesa e per la parte restante da aumenti di entrate". I risparmi di spesa, si sottolinea nel documento, "arriveranno per circa il 90% dai consumi intermedi e dalle agevolazioni fiscali".



Le misure sul fronte della spesa, spiega il governo, "seguono i significativi progressi nel controllo della spesa negli ultimi anni e saranno ulteriormente inseriti in una più completa strategia di spending review nella prossima sessione di bilancio, grazie alla riforma del bilancio recentemente approvata".

Davanti alla richiesta di Bruxelles su una correzione di 3,4 miliardi nei conti italiani, il governo esclude misure drastiche, a cominciare da manovre aggiuntive, e intende invece continuare sulla strada di un consolidamento dei conti "favorevole alla crescita e delle riforme strutturali" perché - si legge nella lettera inviata a Bruxelles - "un ritmo di aggiustamento eccessivamente accelerato danneggerebbe l'economia in un momento di accresciuta incertezza geopolitica ed economica a livello globale".

Incertezza che il governo riferisce espressamente all'effetto Trump ed alla Brexit, ossia al "mutato atteggiamento degli Usa verso le istituzioni multilaterali e il libero commercio, e la possibilità concreta di una concorrenza fiscale in Europa", che potrebbe arrivare dalla Gran Bretagna una volta uscita dall'Unione; fattori che "pongono un rischio per le economie aperte come l'Italia". Nella lettera si ricorda che per l'Italia come per altre economie "gioca un ruolo cruciale l'accesso ai mercati esteri e agli investimenti diretti dall'estero".

Poi ci sono le emergenze come il terremoto. Allo stato attuale, si legge nel rapporto, il governo "non può stimare con esattezza l'impatto del terremoto sulle finanze pubbliche, ma sarà probabilmente molto superiore a 1 miliardo già nel 2017. Per mobilitare risorse a questo fine sarà creato un apposito Fondo". Lo scrive il Mef nella lettera di risposta.