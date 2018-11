Nel mese di ottobre 2018 il saldo del settore statale si e' chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 3,9 miliardi, in diminuzione di circa 1,2 miliardi rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (5,075 miliardi). Lo rende noto il Mef. Nei primi dieci mesi dell'anno in corso il fabbisogno del settore statale si attesta sui 53,4 miliardi, con una flessione di 8,9 miliardi rispetto al periodo gennaio-ottobre 2017