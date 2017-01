Conti pubblici, Morando (Economia) tempi lunghi per la discussione con l'Ue

"E' una discussione che durerà per molte settimane e quindi non ha senso anticipare nulla. I tempi sono certamente lunghi, vedremo. Ci dobbiamo mettere d'accordo anche su questo aspetto, eventualmente. In questo momento non posso fornire elementi né sui tempi né sul contenuto". Con queste parole il vice-ministro dell'Economia, Enrico Morando, intervistato da Affaritaliani.it, commenta lo stato delle trattative tra il governo e l'Unione europea dopo la lettera sui conti pubblici arrivata nei giorni scorsi a Roma.

E' esclusa una manovra correttiva? "Dando al termine manovra correttiva il significato che vi si è sempre dato, e cioè una manovra restrittiva di finanza pubblica che incida negativamente sul Prodotto Interno Lordo, noi stiamo lavorando per scongiurarla", afferma Morando. Quindi gli italiani possono stare sereni che non ci saranno nuove tasse... "Quello che ho detto è questo: se ci si chiede di fare una manovra correttiva di finanza pubblica che incida negativamente sulle previsioni di crescita in modo significativo, la nostra risposta è negativa. Questo ho detto e questo è autorizzato a scrivere".



Qualcuno ha parlato di 'patrimonialina'... "Tutte le ipotesi che vengono fatte da altri sono ipotesi fatte da altri che io non commento". E che non conferma... "Se non le commento non vedo come possa confermarle. Sennò ognuno tira fuori una cosa e guarda l'aria che tira in base alle reazioni dei memebri del governo. Non si procede così nel confronto con l'Unione europea. A proposito di ipotesi avanzate da questo o da quell'altro su ipotesi di interventi di questo o di quell'altro tipo, non dico assolutamente nulla", scandisce il vice-ministro.



Quest'anno ci sono le elezioni in Germania e in Francia, il governo non ha l'impressione che in Europa qualcuno voglia 'farla pagare' all'Italia? "Non credo che si tratti di nulla di tutto questo. Ci sono delle regole e si tratta, all'interno di quelle regole, di discutere per fare in modo di applicarle in maniera che le regole stesse non siano negative per gli obiettivi di crescita, che sono nell'interessa di tutta l'Europa", risponde Morando.



Anche la Germania non rispetta le regole, ma nessuno lo fa notare a Berlino... "Non è vero, lo facciamo notare e ci lavoriamo in tutte le sedi che ci sono date. La Germania ha un problema di squilibrio persistente della bilancia commerciale e della bilancia dei pagamenti correnti. E' uno squilibrio eccessivo che provoca danni al complesso dell'Unione europea. Si tratta di un argomento di discussione, per qeullo che ci riguarda, alla pari di tutti gli altri che si pongono quando ci sono scostamenti rispetto alle regole".



Oggi il presidente dell'Inps Boeri ha attaccato il governo sulle pensioni dicendo che 'la manovra fa aumentare il debito' e che la riforma in Bilancio favorisce i pensionati "ricchi" contro le nuove generazioni, come risponde? "Il Parlamento ha appena votato la Legge di Bilancio e io l'ho presentata in Aula e l'ho difesa, quindi non ho altro da aggiungere", conclude Morando.