Conti pubblici, no procedura Ue ma più controlli. Rumors

Niente escalation verso una procedura formale Ue per deficit eccessivo, o almeno non per ora. Ma il via libera sara' limitato: e' questa la strategia di Bruxelles dopo l'impegno del governo italiano ad una manovra correttiva dei conti pubblici di 3,4 miliardi. Lo scrive Il Corriere della Sera aggiungendo che l'obiettivo e' tenere il nostro Paese sotto una pressione costante e assicurarsi dai contraccolpi dell'incertezza politica a Roma. una strategia del guinzaglio corto quella che la Commissione europea ha deciso di adottare nei confronti dell'Italia ed emergera' con chiarezza lunedi' con le sue previsioni economiche piu' aggiornate.

Nelle previsioni, la Commissione europea non terra' conto di nessun vero miglioramento del deficit pubblico italiano, rispetto alle due stime precedenti. In autunno scorso indicava che il disavanzo "strutturale" (al netto dei fattori transitori e della congiuntura) sarebbe balzato fino al 2,2% del reddito nazionale quest'anno (dall'1,6% del 2016), mentre il deficit generale sarebbe stato al 2,4%. E malgrado gli impegni pubblici e dettagliati alla correzione dei conti presentati dal governo, queste valutazioni o cifre molto simili a esse resteranno. A Bruxelles, insomma, non si da' per scontato alcun miglioramento, rispetto a una situazione che giustificherebbe il lancio di una procedura formale per deficit eccessivo.

Tuttavia nel testo sull'Italia si dara' atto che il governo ha preso impegni abbastanza formali e dettagliati per disinnescare quella procedura, riducendo il deficit dello 0,2%. Dunque, per ora, non ci sara' nessuna accelerazione nel sanzionare il Paese. La Commissione europea, in realta', ha deciso di restare alla finestra per qualche altra settimana, mentre prepara quello che i tecnici chiamano il "rapporto 126,3": il testo nel quale ogni anno valuta se un Paese meriti di essere sottoposto a una procedura correttiva sui conti. Quel rapporto arrivera' in primavera, anche se la data non e' pubblica perche' si tratta di un'informazione politicamente sensibile. Per allora a Bruxelles si vorrebbero vedere gli impegni del governo sulla manovra trasformati in fatti, o almeno concreti passi avanti.

C'e' infatti una sorta di sotto-testo implicito, in questa scelta maturata nella Commissione Ue di mantenere la pressione politico-istituzionale sull'Italia: se al momento in cui da Bruxelles arrivera' il "rapporto 126,3" in Italia saranno gia' state sciolte le Camere e convocate le elezioni, inevitabilmente la situazione sara' piu' difficile. L'impegno di un governo dimissionario a correggere i conti sarebbe considerato molto meno credibile, quindi una procedura europea per deficit eccessivo diventerebbe molto piu' probabile.

L'Italia andrebbe al voto sullo sfondo di questa tensione con Bruxelles e il nuovo governo emerso da eventuali elezioni a giugno non avrebbe neppure un giorno di luna di miele: partirebbe subito con un serio problema in piu' da risolvere. Cosi' del resto la Commissione Ue cerca di garantirsi il rispetto degli impegni da parte dell'Italia, malgrado l'incertezza del quadro politico.