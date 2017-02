Conti pubblici, pPronta la risposta dell'Italia a Bruxelles

L’Italia oggi deve rispondere alla Commissione Ue dopo la richiesta di una stretta di bilancio da 3,4 miliardi di euro. Il governo è costretto a mandare una lettera di impegni a Bruxelles ma il Paese appare in ritardo di due o tre anni. Dal 2013 rivede un po’ di crescita, ma senza mai neppure avvicinarsi all’1% l’anno. La disoccupazione a dicembre era ancora al 12%, più o meno esattamente il livello di metà 2013, metà 2014 e metà 2015.

Vista da Bruxelles — ad accezione della Grecia — l’Italia resta la sola economia nell’area dell'euro priva di un senso di marcia. E' evidente il nervosismo con cui in questi giorni i tecnici della Commissione Ue hanno tenuto un canale aperto con il ministero dell’Economia a Roma. I colloqui - scrive il Corriere della Sera - si sono sempre tenuti in un’atmosfera di collaborazione. A Bruxelles se n’è tratta un’idea di fondo: l’Italia continua a voler evitare una procedura per "deficit eccessivo". Negli ultimi contatti riservati nessuno fra i tecnici europei ha avuto l’impressione che il governo di Roma mirasse a respingere la richiesta di una stretta al bilancio, per affrontare una procedura del Patto di stabilità e poi scatenare una polemica elettorale anti-europea.

Fin qui le certezze nella Commissione Ue, o almeno ciò che ci si avvicina di più. Sul resto si saprà meglio da oggi ma, ammette un protagonista, tutti a Bruxelles capiscono che «una volta arrivata la lettera (da Roma, ndr) avremo un grattacapo». I contatti degli ultimi giorni hanno infatti seminato il sospetto che la risposta italiana sarà tutt’altro che chiara. Alcuni impegni del governo potrebbero essere molto vaghi; altri potrebbero indicare entrate grazie alla riapertura dei termini sulla denuncia dei capitali all’estero («voluntary disclosure»), che comunque l’anno prossimo non si ripeteranno; altri ancora puntano su un recupero di evasione che di solito non si calcola mai a preventivo, proprio perché c’è troppa incertezza sui risultati concreti.

A quel punto dentro la stessa Commissione Ue si aprirà un dibattito difficile. L’obiettivo concreto è indicare una previsione di deficit dell’Italia nel 2017 nel rapporto d’inverno, da pubblicare nella prima settimana di febbraio: è su quella base che l’infrazione può scattare o meno. Molti a Bruxelles restano riluttanti ad aprire la procedura, per almeno due ragioni: si vuole evitare che venga strumentalizzata nella campagna elettorale ormai imminente in Italia; e si teme che possa provocare un’ulteriore deriva verso l’altro dei rendimenti sui titoli di Stato.

Nella Commissione Ue però proprio l’enorme ritardo accumulato dai bond italiani su quelli di Madrid — mai tanto, dall’avvio dell’euro — pesa anche in senso opposto. Non si vuole permettere ai mercati di ignorare e scavalcare le regole europee, quando un Paese indebitato evita una sanzione. Non si vuole restare «dietro la curva» — dice un protagonista — quando gli spread sui titoli di Stato segnalano febbre. Su un punto poi sono tutti d’accordo a Bruxelles: negli ultimi tre anni l’Italia si è conquistata più «flessibilità» sul bilancio di qualunque altro Paese, in cambio di riforme promesse e disattese. Così il Paese è rimasto indietro, mettendo in imbarazzo chi gli ha concesso fiducia in Europa. Per questo evitare una procedura anche stavolta è possibile, forse probabile. Ma non certo. Non sarà con una pacca sulla spalla, se e quando succederà.

I mercati continuano a dare al governo segnali non rassicuranti. Ieri il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi si è nuovamente impennato in apertura, arrivando a toccare come due giorni fa i 188 punti base, per poi ripiegare leggermente in chiusura a quota 182. Per acquistare i nostri titoli decennali il mercato chiede ormai un rendimento del 2,27% annuo, a fronte dello 0,43% di cui si accontenta per i Bund tedeschi. Ed in un contesto in cui l’Italia ha perso l’ultima “A” nelle valutazioni del debito da parte delle agenzie di rating, e con la prospettiva di un progressivo abbandono delle condizioni estremamente accomodanti della politica monetaria della Bce, anche i mercati danno la loro spinta perché il governo assecondi le richieste della Ue, evitando una procedura d’infrazione sui conti pubblici.

Il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia sono in contatto continuo, e probabilmente, anche se non è stato ancora fissato un appuntamento, si incontreranno oggi per definire i contenuti della risposta da inviare entro la serata a Bruxelles, che sarà subito resa pubblica. L’impegno a correggere i conti ci sarà (la Ue ha chiesto una riduzione strutturale del deficit pubblico di 3,4 miliardi), ma difficilmente il governo si spingerà in una descrizione dettagliata delle misure. La strada è comunque stata già definita da Padoan e Gentiloni in accordo con il segretario del Pd, Matteo Renzi, determinato a tornare presto in sella e mai troppo distante dagli affari di Palazzo Chigi. Non a caso, il suo fedelissimo, Luca Lotti, ministro per lo Sport, ha ottenuto da Gentiloni la delega al Cipe, il comitato interministeriale che delibera sui grandi investimenti pubblici.

L’aggiustamento dei conti del 2017 non sarà episodico o estemporaneo, e dunque etichettabile come una brutale «manovra bis», ma inserito nel quadro dell’ordinaria programmazione di bilancio. In una strategia che, come verrà quasi certamente ribadito dalla missiva per Bruxelles, prevede il proseguimento delle riforme strutturali avviate dal governo Renzi per accompagnare e rafforzare la crescita dell’economia. Garantendo al tempo stesso il finanziamento delle spese per fronteggiare l’emergenza terremoto e la conseguente messa in sicurezza del Paese, che secondo il governo non dovranno essere conteggiate nel calcolo del deficit pubblico messo sotto osservazione dalla Commissione europea, perché legate ad un evento eccezionale.

In ogni caso, gli interventi per la riduzione del disavanzo pubblico, dal 2,6% indicato nei documenti del governo, al 2,4% chiesto dalla Commissione, non dovranno pregiudicare la possibilità di una crescita dell’economia dell’1%, un obiettivo che il governo vorrebbe ribadire nel Documento di economia e finanza di aprile. Saranno dunque misure il più possibili indolori sulla crescita. Non ci saranno nuove tasse, e un aumento della pressione fiscale complessiva, che deprimerebbe l’attività economica e sarebbe insostenibile in chiave elettorale, o tagli di spesa consistenti. Si punterà verosimilmente a rafforzare le misure di contrasto all’erosione e all’evasione fiscale, garantendone il gettito anche con clausole di salvaguardia «amministrative», dunque con l’impegno a contenere gli stanziamenti di spesa, anche quelli dei ministeri, in caso di insuccesso o di riuscita parziale degli interventi.

In prima battuta, secondo quanto trapelato nei giorni scorsi dal ministero dell’Economia, si punterà ad estendere l’inversione contabile dell’Iva, il cosiddetto «reverse charge», applicato agli appalti, al settore edile e al commercio all'ingrosso dei prodotti «hi-tech», ad altri comparti, a cominciare dalla grande distribuzione. E ad ampliare il meccanismo dello «split payment», dove lo Stato versa direttamente a sé stesso l’Iva dovuta ai suoi fornitori di beni e servizi. Tra le idee che prendono quota, c’è anche il rafforzamento della «voluntary disclosure», cioè l’autodenuncia dei redditi nascosti al fisco, con il pagamento delle tasse su tutti i periodi d’imposta accertabili e sanzioni ridotte.