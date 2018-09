Conti pubblici, Visco: rapporto debito-Pil rischia insostenibilità

"Il rapporto tra debito pubblico e prodotto potrebbe rapidamente portarsi su una traiettoria insostenibile" . Lo sostiene il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco al 64/o Convegno della Corte di Conti a Varenna (Lecco). Secondo Visco, "vanno tenuti in considerazione i vincoli che derivano dall'elevato livello del debito" in quanto "un aumento improduttivo del disavanzo finirebbe col peggiorare le prospettive delle finanze pubbliche, alimentando i dubbi degli investitori e spingendo più in alto il premio per il rischio sui titoli di Stato".

ll governatore chiede la definizione di una "strategia credibile negli obiettivi di bilancio e nelle linee di riforma, tale da determinare una riduzione del premio per il rischio sui titoli di Stato italiani". Lo ha detto al Convegno della Corte dei Conti di Varenna (Lecco), spiegando che non basta da sola "unÆefficace politica di investimenti" che "riuscisse a portare lÆeconomia su un più elevato sentiero di crescita"

Nelle attuali condizioni della finanza pubblica e con un basso grado di efficienza nellÆamministrazione, il ricorso al disavanzo va utilizzato con cautela.