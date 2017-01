Cordero e l'Unità, un segreto tutto italiano

di dierre

In questo Paese succedono cose che voi umani non potete immaginare. E ogni giorno non ci facciamo mancare nulla. E' di ieri la tirata d'orecchi del bravo ministro Calenda ai vertici di Alitalia perchè cosi non va. La nostra elegante compagnia di bandiera, aldilà delle bellissime divise, continua ad affogare.

Qualcuno, aldilà di tutto, dovrebbe farsi la domanda fatidica, che nessuno vuole farsi perchè no politically correct: "Ma perchè per dirigere una compagnia quasi fallita non è stato scelto un super manager con alle spalle successi a gogo? Normalmente nelle ricerce di personale importante si valutano i successi passati. Forse gli head hunter che hanno scelto, con tutto il rispetto, come attuale presidente Luca Cordero di Montezemolo (che di aerei, forse, sapeva poco o nulla) lo avranno fatto?

Sono andati a colpo sicuro, forte del nome del personaggio et voilà. Ma forse le regole di ricerca per tutti non valgono per alcuni. Questi alcuni, e spesso solo in questo bel Paese, saltano sempre fuori al momento giusto e nel posto giusto.... per loro, sicuramente giusto.

E l'altra meraviglia infinita di questi giorni è la ricerca spasmodica di un imprenditore illuminato ma cosi illuminato che al confronto la stella polare risulta esser una candela, che voglia investire soldi sull'Unità presa in mano da un altro nome conosciuto come Sergio Staino. Una testata storicissima rilevata con grande clamore e visione futura dal Gruppo Pessina nel non lontanissimo marzo 2016.

Sempre con tutto il rispetto , ma esiste ancora qualcuno talmente fuori dal mondo reale che abbia voglia e interesse ad investire in un giornale 'cartaceo' in primis e secondo in un giornale, cassa di risonanza di un concetto politico ormai così vecchio da risultare attrattivo soltanto per le aree museali?

Che dire... è l'Italia bellezza, niente di più...