Coronavirus: affondano le Borse cinesi, Shanghai -7,86%

L’epidemia di coronavirus affonda le Borse cinesi alla ripresa delle contrattazioni dopo la pausa per le festività del capodanno lunare, nonostante la maxi-iniezione di liquidità annunciata dalla banca centrale cinese per sostenere la liquidità del sistema finanziario.

L’indice Composite della Borsa di Shanghai sprofonda a -8,13% al termine della mattinata, ai minimi da un anno, e Shenzhen Component va in pausa a -8,27%: entrambe le Borse sono scese oltre il 9% di perdite dopo i primi scambi. A un’ora dalla fine delle contrattazioni, Shanghai perde il 7,86%, mentre Shenzhen cede il 7,72%.

Le perdite fatte registrare dai listini cinesi, come sottolinea Il Sole 24 Ore, si traducono in una perdita di 420 miliardi di dollari. Si tratta al momento del peggior crollo dalla bolla del 2015. Circa 2.600 titoli hanno perso oltre il 10% e la caduta riguarda anche le materie prime, a cominciare dal ferro, in calo del 7%. Giù anche greggio, rame e olio di palma.

Coronavirus: yuan scende sotto quota 7 sul dollaro

Lo yuan scende sotto quota 7 sul dollaro, alla riapertura delle Borse cinesi dopo le festività del Capodanno lunare segnate dall’epidemia di coronavirus in Cina. La valuta cinese viene scambiata a 7.0143 nel pomeriggio a Shanghai, mentre sul mercato offshore il valore della valuta è a quota 7,0151 sul biglietto verde.