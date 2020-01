Coronavirus, corti sui ciclici o comprare pharma: come far soldi in Borsa

Il panico da coronavirus tiene in scacco le Borse mondiali che stanno una dopo l’altra azzerando i guadagni visti ancora a inizio anno: se a Wall Street l’indice S&P500 conserva ancora un 1,3% di guadagno, a Milano l’Ftse Mib è tornato sugli stessi livelli di fine dicembre, mentre a Francoforte il Dax30 si trova circa l’1% sotto a dove aveva terminato la corsa nel 2019. I settori più a rischio nel caso di una pandemia (quelli maggiormente legati ai consumi) sono stati puntualmente i più bersagliati dalle vendite e il trend potrebbe continuare.





Apple, piuttosto che Disney (che ha chiuso i suoi parchi di divertimento a Hong Kong e Shanghai), ma anche retailer di marchi di lusso come Burberry o Lvmh, catene di ristoranti come Hilton, Marriott International, Huazhu Group, armatori come Carnival Corporation (cui appartiene l’italiana Costa Crociere), Royal Caribbean Cruises e Norwegian Cruise Line, linee aeree come Lufthansa, Air France-Klm o International Airlines Group (cui fanno capo Iberia e British Airways) hanno tutti perso ampiamente terreno nelle ultime sedute.

Non è andata meglio a Starbucks (che ha deciso di chiudere tutte le sue caffetterie in Cina sino a nuovo ordine), Salvatore Ferragamo (che già stava soffrendo per i disordini di Hong Kong, uno dei mercati più importanti per il gruppo) e persino persino Ferrari, che dopo aver toccato un picco storico il 22 gennaio a 158,6 euro ha iniziato a perdere terreno. Rimanendo a Piazza Affari sono apparsi sotto pressione Tenaris, Eni e Saipem, colpiti dall’improvviso dietrofront delle quotazioni petrolifere in vista di una possibile ulteriore decellerazione della crescita mondiale (e quindi della domanda di petrolio).





In tutti questi casi per proteggersi da ulteriori cadute e anzi provare a guadagnare anche in caso di ulteriore espansione del coronavirus il consiglio di analisti e trader è di “andare corti”, acquistando opzioni put sui singoli titoli, anche a protezione di eventuali posizioni già presenti in portafoglio, oppure sottoscrivendo put sugli indici dei vari listini o ancora inserendo Etf “corti” sugli indici di Borsa come (nel caso di un investitore che voglia proteggersi da nuove cadute di Piazza Affari) il Lyxor Ftsemib Dai -1x Bear Ucits, che guadagna ogni volta che scende l’indice Ftse Mib e che, per chi ama maggiormente il brivido, è dispobile anche in versione “levereggiata” come Lyxor Ftsemib Dai -2x Xbr Ucits (un prodotto che guadagna il doppio di quanto perde l’indice Ftse Mib).

Se le strategie con le opzioni su azioni o indici di Borsa o gli Etf “corti” non fanno per voi, potete provare a scommettere su settori che dovrebbero offrire riparo dalla crisi, ad esempio quello farmaceutico, dove opera l’italiana Recordati (+2,9% nell’ultimo mese) ma anche Merck, Sanofi e Pfizer (i maggiori produttori mondiali di vaccini). Altro settore interessante è quello minerario, sia investendo in titoli di società come Newmont Mining o Barrick Gold o direttamente in oro e metalli preziosi.

Il metallo biondo nell’ultimo mese ha visto le quotazioni volare da 1521 a 1581 euro l’oncia (+3,9%), il palladio ha fatto ancora meglio passando da 1892 a 2242 dollari l’oncia (+13,1%). Nel primo caso c’è un’abbondanza di Etf tra cui scegliere quotati anche a Milano, nel secondo caso la scelta si riduce ad un solo prodotto quotato in Italia, l’Xtrackers Physic Palladium Eur Hedge Etc. Da notare infine che il panico da coronavirus e il parallelo il ritorno in auge dell’oro come “bene rifugio” non ha per ora interrotto la corsa al rialzo di asset alternativi come i Bitcoin, passati dai 7170 dollari di fine anno ai 9240 dollari attuali.

Siccome però storicamente dollaro e criptovalute, assolvendo entrambe alla funzione di “bene rifugio” tendono a vedere quotazioni che si muovono in senso opposto, eventuali ulteriori rialzi del metallo prezioso potrebbero comportare un calo di quelle dei Bitcoin, dando modo agli investitori più avvezzi al rischio di provare a sottoscrivere (ad esempio tramite broker come eToro) opzioni put sulla criptovaluta. O più semplicemente di riuscire a entrare in un investimento che in futuro potrebbe prendere sempre più piede a prezzi meno elevati, aumentando i margini di guadagno potenziale futuri.

