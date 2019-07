Corrada nominato Amministratore Delegato di Duff & Phelps Reag

Il Consiglio di Amministrazione di Duff & Phelps Real Estate Advisory Group (REAG), tra i leader europei nella valutazione e consulenza immobiliare, riunitosi ieri sotto la Presidenza di Paola Ricciardi, Country Managing Director, Duff & Phelps REAG, annuncia la nomina di Mauro Corrada ad Amministratore Delegato. Mauro Corrada succede nella carica a Leo Civelli, storico fondatore di REAG, che andrà a rivestire il ruolo di Chairman Europe. Oltre a supportare il management italiano Leo Civelli avrà l’obiettivo di contribuire allo sviluppo, al rafforzamento e all’integrazione del network Internazionale.

Classe ’75, Mauro Corrada è laureato in Economia Aziendale, con oltre 15 anni di esperienza nel mondo immobiliare, e si è legato professionalmente a Duff & Phelps REAG dopo una lunga e positiva esperienza nel comparto immobiliare di un importante Gruppo Bancario. Le comprovate competenze manageriali, unite ad una profonda conoscenza del settore, così come dei valori, della storia, dei processi e del know-how di Duff & Phelps REAG, completano un profilo manageriale e personale in linea con la Mission di Gruppo. In qualità di AD di Duff & Phelps REAG, Mauro Corrada avrà il compito di consolidare la posizione di leadership del Gruppo sul mercato, nonché di rafforzare le nuove linee di business.

“La nomina di Mauro rappresenta una tappa di un cammino avviato da tempo,” afferma Paola Ricciardi. “Mauro ha saputo conquistare la fiducia del Gruppo Duff & Phelps, portando idee nuove e indirizzando REAG verso un profondo cambiamento, in linea con la cultura e gli obiettivi strategici di Gruppo, coniugando i principi basilari di professionalità, collaborazione e innovazione.”

Commenta Mauro Corrada: “Sono onorato di essere stato chiamato a ricoprire un ruolo così importante. La scelta di due anni fa di intraprendere una nuova avventura professionale con quello che ritenevo un Gruppo leader del settore, che faceva della sua expertise e della professionalità i principali elementi di successo, è stata confermata in questo percorso di crescita fatto insieme. In questi due anni ho avuto modo di apprezzare una grande azienda, che esprime forti valori morali e professionali, inserita in un gruppo internazionale che rappresenta un’eccellenza nel settore della consulenza non solo in ambito immobiliare.”

Conclude Civelli: “Voglio innanzitutto ringraziare tutti i collaboratori che nei 25 anni in cui ho guidato REAG mi hanno permesso di far crescere la Società ai livelli attuali. Con Mauro non posso che congratularmi per la nomina a CEO di REAG, augurandogli di continuare a far crescere l’Azienda”.