Corsica, è boom di auto (blindate)

Le auto blindate in Corsica sono sempre più numerose: una ogni tremila abitanti. E questo perchè questo tipo di veicolo a prova di attentato risponde alla necessità vitale per alcuni imprenditori locali di premunirsi contro le aggressioni. Nell'isola sembra che si stiano intensificando alcuni fenomeni che hanno a che fare con l'arrivo della mafia nell'isola in un modo che non ha precedenti.

Gli attentati, secondo fonti di Le Monde riprese da Italia Oggi, si stanno ripetendo. Il 21 maggio Nicolas Kedroff, 27 anni, è stato assassinato a Porticcio, nel Sud dell'isola, e otto mesi dopo Guy Orsoni, 35 anni, è scampato ad un tentativo di attentato nel quartiere dei giardini dell'imperatore nel centro di Ajaccio.

La Corsica conta, secondo i servizi di Stato, tra 80 e 100 proprietari di veicoli dotati di protezione balistica cioè in rapporto alla popolazione dell'isola, una vettura blindata ogni 3mila abitanti.