Cosmofarma 2020 sigla una nuova partnership nata per valorizzare la formazione

“Se è vero che l’unione fa la forza, Cosmofarma 2020 rappresenterà la sanità farmaceutica al massimo mettendo al centro del progetto, nato dalla nuova partnership, la formazione": lo ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Gianfranco Ferilli, AD di BOS Srl.

Oggi 10 gennaio 2020 si è tenuta a Milano la conferenza stampa che ha annunciato l'accordo strategico nato con FOFI, Federfarma, Fondazione Francesco Cannavò e UTIFAR, per dare ulteriore forza a Cosmofarma. In loco si sono susseguiti gli interventi di Gianfranco Ferilli, Amministratore Delegato di BOS Srl, fiducioso della neonata unione e Roberto Valente: il Consigliere Delegato BOS Srl ha parlato di dati certi: dal 2015 al 2019 la presenza delle aziende a Cosmofarma (in termini di superficie occupata) è cresciuta del 40%; il numero dei visitatori è salito a 36mila, prospettando un +24%.

Dall’unione tra FOFI, Federfarma, Fondazione Francesco Cannavò e UTIFAR nasce la volontà di rendere COSMOFARMA un’opportunità irrinunciabile nel panorama delle fiere internazionali di settore, un'eccezionale occasione di aggiornamento, confronto e discussione per gli operatori del comparto, in un contesto normativo come quello farmaceutico in costante evoluzione.

Eugenio Leopardi, Presidente UTIFAR, a tal proposito ha sostenuto l'importanza dei servizi che la farmacia deve dispendare per essere vicina al cittadino e alle fasce più deboli. Andrea Mandelli, Presidente FOFI, ha parlato di cambiamento, Marco Cossolo, Presidente Federfarma, di italianità e di processo culturale, Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione Francesco Cannavò, infine, di regole etiche.



Ferilli, BOS: "A Cosmofarma 2020 l'unione fa la forza"

“La partnership è stata cercata da entrambi i comparti: quello organizzativo di eventi specializzati come Exposanità e Cosmofarma, e da quello professionale”, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Gianfranco Ferilli, Amministratore Delegato BOS Srl, “Se è vero che l’unione fa la forza, noi oggi rappresentiamo la sanità farmaceutica al massimo. Questa sovrapposizione, anche di date (il 17 aprile Exposanità e Cosmofarma saranno concomitanti), sancirà un momento fondamentale per la formazione professionale. La formazione è al centro del nostro progetto”.



Valente, BOS: "La nuova partnership crea valore aggiunto"

“Cosmofarma, evento farmaceutico più importante a livello nazionale ed europeo, sigla una partnership con le organizzazioni farmaceutiche e la farmacia creando un valore aggiunto”, ha approfondito ai microfoni di Affaritaliani.it Roberto Valente, Consigliere Delegato BOS Srl, “Con Ferderfarma, FOFI, UTIFAR e Fondazione Francesco Cannavò, abbiamo messo insieme i principali attori che operano in questo contesto. BOS contribuirà a far sì che Bologna diventi la capitale della salute”.

Leopardi, UTIFAR: "Farmacia per i servizi al cittadino e alle fasce più deboli"

“La nuova partnership deriva da un lavoro durato anni che ha cercato di riportare le componenti importanti della categoria all’interno di Cosmofarma, manifestazione che richiama farmacisti da tutte le parti d'Italia", ha assicurato ai microfoni di Affaritaliani.it Eugenio Leopardi, Presidente UTIFAR, "Per UTIFAR essere presenti è motivo di orgoglio. Nel 2020 il tema è quello della formazione vincente: noi crediamo nel contributo culturale che forniremo. Il farmacista di oggi ha bisogno di essere formato: deve avvicinarsi sempre più all’universo dei servizi da fornire al cittadino. Cosmofarma darà la giusta linea da seguire a farmacisti e cittadini”.

Mandelli, FOFI: "La farmacia italiana deve accettare la sfida del cambiamento"

“La partnership nata testimonia la volontà di stare al fianco dei farmacisti in un momento in cui la professione in questione sta cambiando”, ha concluso ai microfoni di Affaritaliani.it Andrea Mandelli, Presidente FOFI, “La sanità deve avvicinarsi ai cittadini: la farmacia italiana deve accettare la sfida del cambiamento. FOFI crede nel valore dell’unione”.

Cossolo, Federfarma: "Auspichiamo a un cambiamento di mentalità"

“La partnership nata in occasione di Cosmofarma 2020 vuole mettere la formazione al centro”, ha spiegato ai microfoni di Affaritaliani.it Marco Cossolo, Presidente Federfarma, “Per Federfarma questo è il coronamento di un percorso durato tre anni, nel quale i risultati sono stati ottenuti lavorando insieme. Federfarma auspica a un cambiamento di mentalità”.

D'Ambrosio Lettieri, Fondazione Francesco Cannavò: "Farmacia italiana impegnata nella sostenibilità del sistema sanitario"

“La nuova partnership stipulata per Cosmofarma 2020 rilancia nel panorama europeo il valore della farmacia italiana in cui la professione è impegnata nella sostenibilità del sistema sanitario e per le nuove politiche di governance sanitaria a beneficio del cittadino”, ha affermato ai microfoni di Affaritaliani.it Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione Francesco Cannavò, “Credo che ci siano le migliori condizioni perché questo rapporto di forza determini degli effetti di ricaduta positiva per disegnare insieme una prospettiva di sviluppo e di consolidamento”.