Cosmoprof Asia: l'edizione 2018 batte ogni record

Si è chiusa con numeri da record l'edizione 2018 di Cosmoprof Asia.



Cosmoprof Asia e Cosmopack Asia hanno registrato 87.284 partecipanti da 135 paesi e 3.030 aziende espositrici provenienti da 53 paesi: la formula "One Fair, Two Venues" si è dimostrata di successo anche nella sua edizione numero 23.



Rispetto al 2017, l'aumento di pubblico è stato del 4,2%. 62.964 visitatori sono arrivati ​​dall'estero, in crescita del 3,2% rispetto all'anno scorso. Ai partecipanti è stata data la possibilità di interagire con 3.030 espositori provenienti da 53 paesi, per vedere e sperimentare nuovi tendenze e prodotti per i mercati asiatici.

Lo spazio espositivo per l'evento B2B principale ha occupato un'area espositiva fino a 113.800 mq (+ 5% rispetto all'anno scorso). I padiglioni in rappresentanza di 24 paesi e gruppi hanno aumentato l'appeal internazionale della mostra.



"Il numero di visitatori di quest'anno, gli espositori e i prodotti giusti confermano quello che le tendenze globali ci stanno dicendo, ovvero che la bellezza e la cosmetica del settore non stanno solo spingendo continuamente i confini dell'innovazione e della scienza, ma anche che il mercato asiatico è pieno di consumatori esperti desiderosi di capire e investire in prodotti all'avanguardia ", afferma David Bondi, Vicepresidente senior, UBM Asia.

"Siamo lieti di comunicare che questo anno da record ha riunito più espositori, partecipanti e business che mai, sia alla Convention AsiaWorld-Expo che a quella di Hong Kong le sedi del Centro Esposizioni e le previsioni di tendenza suggeriscono che il 2019 continuerà a costruire il successo di quest'anno".

"Siamo onorati di annunciare il bilancio da record di Cosmoprof Asia 2018", afferma Antonio Bruzzone, generale Manager BolognaFiere. "Questa mostra è il palcoscenico perfetto per aziende, rivenditori, importatori, acquirenti e distributori interessati a nuove opportunità di business in Asia. Il successo di Cosmoprof Asia è il risultato di una proficua collaborazione tra il Gruppo BolognaFiere, organizzatore degli eventi della rete internazionale Cosmoprof, e UBM Asia Ltd. Stiamo lavorando insieme per aiutare lo sviluppo dell'industria della bellezza in tutto il mondo".