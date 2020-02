Cosmoprof celebra i bestseller del Beauty con i Cosmoprof&Cosmopack Awards

Da 53 anni, Cosmoprof Worlwide Bologna è l’osservatorio privilegiato delle tendenze e dei prodotti must-have per il mercato cosmetico.



Per la terza edizione consecutiva, grazie a Cosmoprof & Cosmopack Awards, la manifestazione presenterà le tecnologie più innovative, i servizi più performanti e i prodotti beauty di maggior impatto sui consumatori: un’anteprima esclusiva dei prodotti beauty di domani, per capire quali saranno i trattamenti di bellezza del prossimo futuro.



I Cosmoprof & Cosmopack Awards sono un riconoscimento molto ambito nel settore, grazie anche alle edizioni che hanno caratterizzato con successo le manifestazioni internazionali del network Cosmoprof.

Ad oggi, sono l’unico contest che coinvolge tutti i comparti dell’industria cosmetica.



Dal 12 dicembre, gli espositori dell’edizione 2020 di Cosmoprof hanno la possibilità di candidare i prodotti e i servizi più in linea con l’evoluzione del mercato.



I Cosmoprof Awards premieranno le migliori proposte di prodotto finito, secondo 5 categorie:



- SKIN SAVIORS: la selezione dei prodotti di skincare più inclusivi e performanti, per rispondere all’esigenza sempre più pressante di una pelle sana e curata

- NEW KID: i beauty device, gli elementi di arredo e i prodotti di maggior impatto per il settore Beauty & Spa

- MAKE-UP AND NAIL GAME-CHANGER OF THE YEAR: le proposte di make-up più sorprendenti che saranno i protagonisti delle prossime passerelle glamour

- HAIR INDUSTRY BREAKTHROUGH: accessori, detergenti e prodotti per la pulizia e lo styling particolarmente attenti alla salute del capello

- NATURAL MIRACLES: un premio alle aziende che investono in ricerca e sviluppo per offrire prodotti rispettosi dell’ambiente e attenti agli equilibri sociali ed economici del territorio.

Saranno le innovazioni della filiera produttiva le protagoniste dei Cosmopack Awards, secondo 5 categorie:

- THE MAKE-UP FORMULA TRANSFORMER: le formule più performanti per il make-up occhi, labbra, viso e corpo

- THE FOUNTAIN OF YOUTH: THE AGELESS SKINCARE FORMULA: le nuove formule skincare più adatte a rispondere ai danni provocati dall’invecchiamento cutaneo e dall’inquinamento

- LUMINARY MAKE-UP PACKAGING: i packaging ergonomici e di tendenza studiati per le collezioni make-up

- DESIGNER’S DELIGHT IN PACKAGING: le proposte di design per il packaging dei prodotti skincare del futuro

- CHAMPION OF SUSTAINABILITY: le nuove soluzioni nate dall’uso di ingredienti e processi produttivi a basso impatto ambientale.



Per ogni categoria, un chairman partner collaborerà alla raccolta dei voti. Saranno coinvolti centdegrés, Mintel, Beautystreams, Quantis, e Cidesco Italia. A selezionare i migliori prodotti, una giuria di esperti del settore, opinion leader, giornalisti e influencer internazionali. Inizialmente saranno invitati a scegliere i finalisti per una specifica categoria; quindi, dal 2 al 9 marzo, tutti i giurati potranno scegliere il vincitore per tutte le categorie. I vincitori saranno annunciati venerdì 13 marzo alle 17.00.



Questi i giurati coinvolti:



COSMOPACK JURY:

- Matthieu Rochette-Schneider, China General Manager, CENTDEGRES - CHINA

- Hana Kwon, Brand Business Division Director, Beisiks (SKINRx) - KOREA

- Hong Ji Yeon, Marketing Division Director, TIR TIR - KOREA

- Astrid Rutkovski Mauduit, CE, ouate - FRANCE

- Yeon Kim, Design Director, IOMA - UNILEVER GROUP - FRANCE

- Elie Papiernik, Founder and Managing Partner, CENTDEGRES - FRANCE

- Mijin Lee, Marketing Director, COMO (JALA) - CHINA

- Jihyun Lim, Brand Director, PONY EFFECT (MEMEBOX APAC, MBX Co.) - KOREA

- Juan Mantilla, Design Director, KIKO MILANO - ITALY

- Boris Gratini, CEO, NAILMATIC - FRANCE

- Samir Modi, Chairman and CEO, COLOBAR - INDIA

- Vivienne Rudd - Director of Innovation&Insight, Beauty&Personal Care, MINTEL - UK

- Susanne Jentsch, Scouting, BEIERSDORF - GERMANY

- Stephanie Bertand, Senior Manager Skin R&D Trends & Innovation, Coty - FRANCE

- Oonagh Philips, Editor in Chief, BW CONFIDENTIAL - UK

- Michael Nolte, Creative Director, BEAUTYSTREAMS - USA

- Sonja Telser, Senior Manager trends and Innovation, Coty - GERMANY

- Krystyne Biser, Vice President of Product Development, Stial Cosmeticss - USA

- Giorgia Dallafior, Marketing Manager Make-Up and Accessories Worldwide, KIKO MILANO – ITALY

- Marguerite Littaye, Innovation Project Manager, Yves Rocher - FRANCE

- Dimitri Caudrelier, Director, QUANTIS - FRANCE

- Goun Han, R&D Sustainability Project Leader, AmorePacific - KOREA

- Nicolas Matthieu, Packaging Innovation Director, Chanel - FRANCE

- Alexandre Capelli, LVMH Group Environmental Manager, LVMH - FRANCE

- Andrea Spinosa, Director, R&D Packaging Consumer Beauty Europe, Coty - FRANCE



COSMOPROF JURY:

- Nikos Santiris, Manager, Vioryl Group - GREECE

- Elena Midolo, CEO, ClioMakeup - ITALY

- Sabina Rosso, Journalist and Beauty Expert - ITALY

- Loris Sparti, Editor in Chief, Beauty Forum - ITALY

- Anna Balaguer, Global Trends Director, Provital Group, SPAIN

- Duygu Besbicak, Global Head of Communication, MG Fragrances Group - TURKEY

- Andrea Pesce, Cosmetic Marketing Consultant - ITALY

- Sandy Fuhr, President CIDESCO - SOUTH AFRICA

- Karin Lupgens, CEO, Lupgens Beauty - NETHERLANDS

- Biju Nair, CEO, Hyla Mobile - INDIA

- Victoria Harper, Education Manager Global Spa Distribution, La Prairie Group AG - SWIZERLAND

- Pamela Adkins - Executive Educational Director, Takara Belmont - JAPAN

- Valentina Abramo, Brand Partnership Director, ABIBY - ITALY

- Kristen Cote-Favaro, Senior Editor, BEHINDTHECHAIR.COM - USA

- Angelo Seminara, Artistic Director - UK

- Julius Cvesar, International Barber, Educator & Artist, ALL HAIR - USA

- Daniela Fedi, Senior Editor, Il Giornale - ITALY

- Francesca Rocco, Influencer - ITALY

- Lan Vu, Founder and CEO, BEAUTYSTREAMS - USA

- Margarita Arriagada, Retail & Marketing Expert - USA

- Valentina De Bernardi, Journalist - ITALY

- LauranceMoulin, General Director, CEW - FRANCE

- Costance Leroy, Senior Vice President Beauty Europe, NPD Group - FRANCE

- Dimitri Caudrelier, Director , QUANTIS - FRANCE

- Helene Villecroze, Formuation Innovation Director, Chanel - FRANCE

- Armel Yver, Chief Sustainability Officer, Shiseido - FRANCE

- Jordan Rey, Responsible Development Manager, Clarins - FRANCE

- Alexandre Capelli, LVMH Group Environmental Manager, LVMH - FRANCE

- Sandra De Bailliencourt, Managing Director, Sparknews - FRANCE